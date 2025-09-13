Σενγκούν: «Καταπληκτικός παίκτης o Γιάννης, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ»

Η Εθνική μας ομάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε από την Τουρκία με 94-68, σε ένα παιχνίδι που ο Οσμανί έβαλε 28 πόντους, ενώ ο Σενγκούν έκανε άλλο ένα double-double.

Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς παραχώρησε δηλώσεις μετά το παιχνίδι, στις οποίες αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν και τον αγώνα, αλλά και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε ερώτηση που αφορούσε τον τρόπο που περιορίσανε τον «Greek Freak» στο παρκέ, ο Σενγκούν αρχικά τον αποθέωσε, χαρακτηρίζοντάς τον καταπληκτικό, ωστόσο δεν δίστασε να σχολιάσει αρνητικά, λέγοντας ότι ο αστέρας των Μπακς δεν είναι καλός πασέρ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Αντετοκούνμπο είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο, λέγοντας ότι «ταβάνι του είναι ο ουρανός».

Για το τι τους είπε ο Αταμάν πριν τον αγώνα: «Είπε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Είπε, ‘Προπονώ εδώ και 30 χρόνια. Αν πω κάτι, αυτό είναι αλήθεια’. Οπότε, ξέρετε, μας έδωσε αυτοπεποίθηση και απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παίξαμε».

Για την εμφάνιση της Ελλάδας: «Δεν ήταν κακή εμφάνιση από αυτούς. Απλώς κάναμε το δικό μας. Είναι μια σπουδαία ομάδα και παίζουν πολύ καλά. Απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παλέψαμε. Παίξαμε πιο επιθετικά. Παίξαμε πιο σκληρά απόψε από αυτούς. Βάλαμε τα σουτ. Ήμασταν απλώς καλύτεροι απόψε».

Για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δηλαδή, απλώς βάλαμε τον Οσμανί πάνω του και βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Και ο Ερτζάν έκανε εξαιρετική δουλειά σήμερα. Φυσικά, ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Και προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε τον Ερτζάν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Οπότε προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε και να κλείσουμε τη ρακέτα».