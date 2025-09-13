Αντιδράσεις για την ανάρτηση του Σενγκούν με τον Κεμάλ και το σχόλιο «σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;» (pics)
Οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν στα social media, μετά το παιχνίδι με την Εθνική μας ομάδα για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.
Η Τουρκία νίκησε την Ελλάδα με 94-68 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Γερμανία. Αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Αταμάν, με τον Αλπερέν Σενγκούν, όμως, να προκαλεί αντιδράσεις με τις αναρτήσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
Αρχικά, ο σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μια AI φωτογραφία, που έδειχνε τον Κεμάλ Ατατούρκ να κάθεται σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας.
Στη συνέχεια έκανε νέα ανάρτηση, στην οποία έβαλε φωτογραφίες από τον αγώνα με την Εθνική μας ομάδα και τις συνόδευσε με τη φράση: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;». Μια πρόταση που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν έχει κάνει «like» ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Τσέντι Οσμάν, όπως φαίνεται από το παρακάτω στιγμιότυπο.
Η ατάκα του Σενγκούν για τον Γιάννη – «Δεν είναι σπουδαίος πασέρ»
«Ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Και προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε τον Ερτζάν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Οπότε προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε και να κλείσουμε τη ρακέτα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο άσος της Τουρκίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Υπενθυμίζεται ότι λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Αντετοκούνμπο είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο, λέγοντας ότι «ταβάνι του είναι ο ουρανός».
