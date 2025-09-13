Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.
Ο Αλπερέν Σενγκούν δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής μας ομάδας, όμως η λεζάντα που αποφάσισε να τις συνοδέψει προκάλεσε αντιδράσεις.
Συγκεκριμένα, ο σέντερ των Ρόκετς έγραψε τη φράση «Δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;», που έμμεσα παραπέμπει στη Μικρασιατική καταστροφή, και εξόργισε εκατοντάδες Έλληνες που σχολίασαν κάτω από τη δημοσίευση.
Η φράση αυτή πάντως, προέρχεται από ένα τουρκικό τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2010. Συγκεκριμένα, ο στίχος βρίσκεται στο «Kafa» της Sila.
Η δημοσίευση του Σενγκούν συνοδευόταν από το συγκεκριμένο τραγούδι. Ωστόσο, η φωτογραφία που ανέβασε με την ομάδα του και τον Κεμάλ Ατατούρκ, προκαλεί αμφιβολίες σχετικά με το αν ήταν ένα «αθώο» λάθος ή κάποιο υπονοούμενο από τον Τούρκο.
Σενγκούν: «Καταπληκτικός παίκτης o Γιάννης, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ»
Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ελλάδα, μίλησε μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον τρόπο που τον περιόρισαν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του. Ο Σενγκούν αρχικά αποθέωσε τον Greek Freak, χαρακτηρίζοντάς τον ως καταπληκτικό, αλλά τόνισε ότι ο συμπατριώτης μας δεν είναι καλός πασέρ και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι.
Για το τι τους είπε ο Αταμάν πριν τον αγώνα: «Είπε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Είπε, ‘Προπονώ εδώ και 30 χρόνια. Αν πω κάτι, αυτό είναι αλήθεια’. Οπότε, ξέρετε, μας έδωσε αυτοπεποίθηση και απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παίξαμε».
Για την εμφάνιση της Ελλάδας: «Δεν ήταν κακή εμφάνιση από αυτούς. Απλώς κάναμε το δικό μας. Είναι μια σπουδαία ομάδα και παίζουν πολύ καλά. Απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παλέψαμε. Παίξαμε πιο επιθετικά. Παίξαμε πιο σκληρά απόψε από αυτούς. Βάλαμε τα σουτ. Ήμασταν απλώς καλύτεροι απόψε».
Για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δηλαδή, απλώς βάλαμε τον Οσμανί πάνω του και βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Και ο Ερτζάν έκανε εξαιρετική δουλειά σήμερα. Φυσικά, ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Και προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε τον Ερτζάν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Οπότε προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε και να κλείσουμε τη ρακέτα».
