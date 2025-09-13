sports betsson
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 14:31
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ο Τραμπ – «Απλά πείτε πότε»
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:39

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Spotlight

Ο Αλπερέν Σενγκούν δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής μας ομάδας, όμως η λεζάντα που αποφάσισε να τις συνοδέψει προκάλεσε αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο σέντερ των Ρόκετς έγραψε τη φράση «Δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;», που έμμεσα παραπέμπει στη Μικρασιατική καταστροφή, και εξόργισε εκατοντάδες Έλληνες που σχολίασαν κάτω από τη δημοσίευση.

View this post on Instagram

A post shared by Alperen Şengün (@alperen.sengun)

Η φράση αυτή πάντως, προέρχεται από ένα τουρκικό τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2010. Συγκεκριμένα, ο στίχος βρίσκεται στο «Kafa» της Sila.

YouTube thumbnail

Η δημοσίευση του Σενγκούν συνοδευόταν από το συγκεκριμένο τραγούδι. Ωστόσο, η φωτογραφία που ανέβασε με την ομάδα του και τον Κεμάλ Ατατούρκ, προκαλεί αμφιβολίες σχετικά με το αν ήταν ένα «αθώο» λάθος ή κάποιο υπονοούμενο από τον Τούρκο.

Σενγκούν: «Καταπληκτικός παίκτης o Γιάννης, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ»

Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ελλάδα, μίλησε μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον τρόπο που τον περιόρισαν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του. Ο Σενγκούν αρχικά αποθέωσε τον Greek Freak, χαρακτηρίζοντάς τον ως καταπληκτικό, αλλά τόνισε ότι ο συμπατριώτης μας δεν είναι καλός πασέρ και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι.

Για το τι τους είπε ο Αταμάν πριν τον αγώνα: «Είπε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Είπε, ‘Προπονώ εδώ και 30 χρόνια. Αν πω κάτι, αυτό είναι αλήθεια’. Οπότε, ξέρετε, μας έδωσε αυτοπεποίθηση και απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παίξαμε».

Για την εμφάνιση της Ελλάδας: «Δεν ήταν κακή εμφάνιση από αυτούς. Απλώς κάναμε το δικό μας. Είναι μια σπουδαία ομάδα και παίζουν πολύ καλά. Απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παλέψαμε. Παίξαμε πιο επιθετικά. Παίξαμε πιο σκληρά απόψε από αυτούς. Βάλαμε τα σουτ. Ήμασταν απλώς καλύτεροι απόψε».

Για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δηλαδή, απλώς βάλαμε τον Οσμανί πάνω του και βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Και ο Ερτζάν έκανε εξαιρετική δουλειά σήμερα. Φυσικά, ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Και προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε τον Ερτζάν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Οπότε προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε και να κλείσουμε τη ρακέτα».

Headlines:
Economy
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της Premier League

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
Μπάσκετ 12.09.25

Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία έδωσε σύνθημα ανάκαμψης και τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Μπάσκετ 12.09.25

Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»

Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Σε άλλο επίπεδο η Τουρκία 94-68 την αγνώριστη Εθνική μας - Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
Κόσμος 13.09.25

Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μόνο μετά από συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την παύση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της Premier League

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
Κέντρο των Βαλκανίων 13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
Κόσμος 13.09.25

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου 13.09.25

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση - Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία
Καψυποψία ειδικών 13.09.25

Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και αναλυτές δίνουν μια διαφορετική εξήγηση για την εισβολή των ρωσικών drones που σίγουρα απέχει από την φρενίτιδα που επικράτησε σε NATO και Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά το φαβορί για τον τίτλο στη Super League, με βάση μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Νοσατέλ. Τα δεδομένα του CIES και οι προβλέψεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
aka Charlie Sheen 13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 13.09.25

Η Γαλλία σε κρίση - Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί

Σε πολιτική και οικονομική δίνη η Γαλλία - Η υποβάθμιση από τη Fitch έρχεται εν μέσω κοινωνικής αναταραχής - Ο οίκος αξιολόγησης μιλά για πολιτική αστάθεια σε βάθος χρόνου

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
Ελλάδα 13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο