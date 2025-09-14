Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός στο Eurobasket και είναι μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη για δεύτερο συνεχές Eurobasket στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.
Ο 30χρονος Έλληνας φόργουορντ, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα, πλαισιώνεται στην All Star 5 από τους Ντένις Σρέντερ (Γερμανία), Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία), Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία) και Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία).
MVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Ντένις Σρέντερ (Γερμανία).
Your #EuroBasket 2025 All-Star Five ⭐
🇩🇪 Dennis Schroder
🇸🇮 Luka Doncic
🇩🇪 Franz Wagner
🇬🇷 Giannis Antetokounmpo
🇹🇷 Alperen Sengun pic.twitter.com/Er8yZbWwwb
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
