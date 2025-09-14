Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη για δεύτερο συνεχές Eurobasket στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Ο 30χρονος Έλληνας φόργουορντ, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα, πλαισιώνεται στην All Star 5 από τους Ντένις Σρέντερ (Γερμανία), Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία), Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία) και Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία).

MVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Ντένις Σρέντερ (Γερμανία).