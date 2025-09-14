Συγκλονιστική στιγμή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου να ξεσπούν σε κλάματα
Κώστας Παπανικολάου και Γιάννης Αντετοκούνμπο, δάκρυσαν μετά το τέλος του παιχνιδιού απέναντι στην Φινλανδία και συγκλόνισαν την Ελλάδα.
Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρο χρόνια μετά το 2009, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κώστα Παπανικολάου να κλαίνε και να συγκινούν ολόκληρη την Ελλάδα με τις εικόνες να είναι άκρως συναισθηματικές και συγκινητικές.
Ο Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε με το που ακούστηκε η κόρνα της λήξης, με τον αρχηγό της Εθνικής να κατακτά το πρώτο του μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών με την γαλανόλευκη.
A message to all of Hellas 🥹❤#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6IfK7vUB8C
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τέλος του ματς έσπευσε να αγκαλιάσει τα αδέρφια του και ξέσπασε και ο ίδιος σε λυγμούς στις δηλώσεις του στην μεικτή ζώνη.
GREECE SURVIVE #EUROBASKET INSANITY AND RETURN TO THE PODIUM! pic.twitter.com/yTWPWVl28g
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Οι Έλληνες διεθνείς μετά το τέλος του παιχνιδιού μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου και αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί, όπως συνηθίζεται μετά από μία μεγάλη επιτυχία.
16 χρόνια αναμονής γι’ αυτόν τον χορό, γι’ αυτήν την συγκίνηση, γι’ αυτήν την επιτυχία!@EuroBasket#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 https://t.co/wzszGBZkWw
— HellenicBF (@HellenicBF) September 14, 2025
