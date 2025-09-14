Σπανούλης: «Είναι πολύ μικρό παιδί ο Σενγκούν, για να μιλήσει για τον Γιάννη»

Ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας της Εθνικής μας ομάδας, Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Φινλανδία, υπερασπίστηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Λαρισαίος κόουτς ανέφερε πως ο Αλπερέν Σενγκούν είναι πολύ… μικρός για να μιλάει για τον Γιάννη, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως αυτά είναι… ανοησίες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σπανούλης:

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη.

Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς».