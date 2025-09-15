Σρέντερ: «Έχω μόνο σεβασμό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Με μεγάλη εκτίμηση μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο MVP του Eurobasket 2025, Ντένις Σρέντερ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά τη νίκη της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για τα «πάντσερ».

Ο Γερμανός γκαρντ που ήταν εκπληκτικός σε ημιτελικό και τελικό, υποκλίθηκε στον Έλληνα σούπερ σταρ και τόνισε ότι έχει μεγάλο σεβασμό για εκείνον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σρέντερ:

«Εκπροσωπούμε και οι δύο τη χώρας μας, εγώ τη Γερμανία και αυτός την Ελλάδα. Πήρε το πρώτο του μετάλλιο για την Ελλάδα, μόνο σεβασμό έχω για αυτόν» τόνισε αρχικά ο Σρέντερ για τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Συνεχίζοντας τα θετικά λόγια, ο Γερμανός γκαρντ επεσήμανε: «Έχει τέσσερα πανέμορφα παιδιά, μια υπέροχη σύζυγο, τα αδέρφια του που είναι πάντα μαζί του. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά αυτά που κάνει στο NBA είναι σε λίγο διαφορετικό επίπεδο. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο».

Αναφερόμενος, στην αγκαλιά που του έκανε ο Αντετοκούνμπο, ο Σρέντερ σχολίασε: «Είναι υπέροχο που ήρθε σε εμένα και έδειξε σπουδαίο αθλητικό πνεύμα. Μου είπε ότι παρακολουθεί και τα video μας στο YouTube. Μου άρεσε αυτό».