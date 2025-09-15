Έντι Τζόνσον για Αντετοκούνμπο: «Στην Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σημαίνει πάθος και αφοσίωση»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και σταρ του ΝΒΑ, Έντι Τζόνσον, σε ανάρτησή του στα social media δεν άφησε ασχολίαστο το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα, αλλά και τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Δεν αστειεύεται. Πρέπει να ζήσεις και να παίξεις στην Ελλάδα για να καταλάβεις το πάθος και την αφοσίωση στον αθλητισμό σε αυτή την υπέροχη χώρα! Αγάπησα τον χρόνο που πέρασα εκεί!», τόνισε ο Αμερικανός, με αφορμή τα όσα είπε ο Greek Freak.

Η ανάρτηση του Έντι Τζόνσον

He is not kidding. You have to experience living and playing in Greece to understand the passion and loyalty in regard to sports in that beautiful Country! I loved my time there! https://t.co/984mbgxiik — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) September 14, 2025

Αφορμή, στάθηκαν οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο που τόνισε: «Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».