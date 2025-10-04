Τι είπε ο Σπανούλης για την πρώτη νίκη της Μονακό στη Euroleague

Η Μονακό επικράτησε της Ντουμπάι με 103-81, για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν. Για τη νίκη της ομάδας του μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του, μετά την ήττα από τη Ζαλγκίρις στην πρεμιέρα. Παράλληλα, ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στα λίγα λάθη που έκανε η ομάδα.

Ο Σπανούλης μίλησε και για τη συνεχή βελτίωση του συνόλου του, λέγοντας ότι μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο, ωστόσο παραμένει αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σπανούλης

«Ήταν μια πολύ καλή αντίδραση μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν δείξαμε πλήρως τις δυνατότητές μας ή την ταυτότητά μας, αλλά συνολικά ήμασταν πολύ καλύτεροι. Παίξαμε πολύ καλά με τη μπάλα, είχαμε 27 ασίστ και μόλις οκτώ λάθη.

Νιώσαμε σίγουροι και ελέγχαμε το παιχνίδι, ειδικά όσο προχωρούσε. Συνεχώς βελτιωνόμαστε και αυτό είναι που θέλω να βλέπω. Αυτή τη στιγμή, θέλω να παίρνουμε τις νίκες και να βελτιώνουμε το μπάσκετ μας κάθε μέρα».

Για την τρέχουσα εικόνα της ομάδας του: «Μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι, αλλά με αυτή την απόδοση είμαστε στο σωστό δρόμο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δείξαμε χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι».