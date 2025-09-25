sports betsson
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Βαγγέλης Λιόλιος φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ και μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Λιόλιος:

Για την αναμονή για το μετάλλιο: «Το περιμέναμε σίγουρα, οι παίκτες, ο προπονητής, όλο το staff. Το σημαντικό βέβαια δεν είναι να το θέλεις, αλλά να το κάνεις πράξη. 16 χρόνια ήταν πολλά. Ίσως καμιά φορά είναι καλύτεροι ότι οι οιωνοί δεν είναι μαζί σου. Συσπειρώνει την ομάδα, της δίνει κίνητρο και τα δίνει όλα».

Για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «O Γιάννης ήταν πάντα κοντά στην Εθνική, εκτός αν είχε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Είναι γεγονός ότι ο κάθε παίκτης, όσο ψηλά κι αν φτάσει, αυτό που τον καταξιώνει στη συνείδηση του κόσμου είναι η επιτυχία με την Εθνική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Ο Μέσι είναι ένας τροματικός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό που έκανε με την Εθνική, τον απογείωσε και τον καταξίωσε στη συνείδηση του έθνους. Ο Γιάννης αυτό το είπε ξεκάθαρα και το ένιωσε κιόλας. Δεν το είπε τυπικά, αλλά ουσιαστικά και το πάλευε κιόλας. Αυτό ίσχυε και για τα υπόλοιπα παιδιά».

Για το εάν θα συνεχίσει στην Εθνική ο Γιάννης και τη δήλωσή του για Σπανούλη: «Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Αυτό που έχω να πω και το λέω υπεύθυνα, είναι ότι ο Γιάννης εφόσον είναι υγιής θα είναι πάντα δίπλα στην Εθνική ομάδα. Όταν λέω πάντα, εννοώ πάντα. Η θέληση η δική μας για τον Βασίλη Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά θέματα.

Όσον αφορά τα συμβόλαια, εγώ είμαι υπέρ των επαφών – επικοινωνιών και τα συμβόλαια είναι λίγο τυπικό κομμάτι. Σημασία έχει να θέλουν πολύ και τα δύο μέλη για να συνεχιστεί η συνεργασία. Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, προπονητής, παλιότερα παίκτης, ο οποίος είναι δεμένος με την Εθνική. Το έλεγα πάντα ότι μέσα στις φλέβες του κυλά Ελλάδα και Εθνική. Από την άλλη όμως είναι ένας επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος έχει διάφορες υποχρεώσεις και πρέπει να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να ταιριάξουν για το καλό όλων».

Για την επιλογή Σπανούλη σε μικρή ηλικία: «Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο μυαλό μου από την πρώτη ημέρα που ήρθα στην Ομοσπονδία. Μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη ήταν οι δύο που είχα στο μυαλό μου πάντα. Για διάφορους διαδικαστικούς λόγους δεν είχαμε κάνει τη συνεργασία, αλλά πάντα υπήρχε στο μυαλό μου και στο δικό του και έτσι ήρθε η συνεργασία δύο χρόνια αργότερα. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ σίγουρος για αυτό το οποίο προσφέρει, για την πορεία του ως προπονητής, η οποία πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη από εκείνη που είχε ως παίκτης».

Για το εάν θα κοουτσάρει στα Παράθυρα: «Θα κοουτσάρει εφόσον συμφωνήσουμε εκεί που είναι εφικτό για το καλύτερο της εθνικής ομάδας».

Για το εάν θα συνεχίσουν Σλούκας και Παπανικολάου: «Ας μην προτρέχουμε. Πρώτα από όλα να εξηγήσω ότι όλοι χαιρόμαστε για αυτό που κατάφεραν. Σλούκας και Παπανικολάου, μαζί με τον Γιάννη ήταν οι πυραμίδες μας. Και φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης που τους έδεσε σαν ομάδα και τους έδωσε αυτό το όραμα. Η δύναμη σε μια ομάδα είναι ο παίκτης και το πόσο εμπνέεται από από τον προπονητή. Αυτή η επιτυχία που την περιμέναμε 16 χρόνια δίνει άλλη διάθεση και άλλο μυαλό σε όλους μας. Γιατί να μην συνεχίσουν; Έκαναν και οι δύο εξαιρετικό τουρνουα. Και εγώ πιστεύω αυτό που είχε πει ο Παπανικολάου, ότι από την Εθνική δεν σταματάς, σε σταματάει».

Για το μέλλον της Εθνικής: «Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα, μιας τετραετίας, ως το EuroBasket του 2029, που θα γίνει και στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουμε παίκτες για την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να ωριμάσουν μαζί με παλιότερους παίκτες, να του περάσει το DNA ο κατάλληλος προπονητής για το τι σημαίνει εθνική ομάδα, τι σημαίνει σύνολο και μετά από αυτό το μεταβατικό στάδιο, που θα είναι μεταβατικό στάδιο επιτυχιών, να πάμε και να φτιάξουμε μια γενιά που θα πάρει στα χέρια της τις τύχες της Εθνικής.

Ο Σαμοντούροβ έπαιξε κανονικά. Ένα πολύ νέο παιδί, που δεν συμμετείχε απλά, αλλά ήταν σημαντικός. Εντυπωσιακός παίκτης. Έρχονται και άλλα παιδιά, που ήταν στην προετοιμασία ή ήταν στην Αμερική και δεν μπορούσαν».

Για τον Στογιάκοβιτς και εάν θα μπορούσε να παίξει για την Εθνική: «Θα το δούμε αυτό γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς το θέλουμε πολύ να ενταχθεί στην Εθνική. Θα φανεί λίαν συντόμως. Είχαμε επαφές και είχαμε εισπράξει ένα θετικό κλίμα».

Για την απουσία νέων Ελλήνων στις ελληνικές ομάδες: «Συμφωνώ σε αυτό και ξέρετε καμία φορά κουβεντιάζουμε για το πόσο καλά πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και όντως πάνε πολύ καλά, έχουμε επιτυχίες. Το μπάσκετ είναι σε έκρηξη. Το θέμα είναι ότι πρωταγωνιστές σε αυτές τις ομάδες είναι ξένοι παίκτες. Οι Έλληνες είναι κομπάρσοι. Εγώ αυτό που συζητούσα και με τις ομάδες είναι το πώς θα φτιάξουμε ένα πλάνο άμεσο, ώστε οι Έλληνες παίκτες να είναι πρωταγωνιστές. Δεν με ενδιαφέρει ο αριθμός των Ελλήνων παικτών, αλλά αυτοί που παίζουν να είναι σημαντικοί. Τη συζήτηση αυτή την έκανα με θεσμικούς φορέις, με τον ΕΣΑΚΕ και τον Σύνδεσμο των παικτών».

Ακίνητα
Ενοίκια: Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% [πίνακας]

Ενοίκια: Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% [πίνακας]

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στην αναχώρηση του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στη Ρόδο, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με έναν τίτλο.

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή
Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή

«Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του

Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
Δραματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως - Τα καλά νέα για την Ελλάδα

Η άνοδος των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα και γενικά στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση βελτιώνεται.

Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου
«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
Το ΝΑΤΟ έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν πως χωρίς επαρκές, εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζεται πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, η πρόσθετη χρηματοδότηση από NATO δεν θα μεταφραστεί σε αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)
«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στην αναχώρηση του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στη Ρόδο, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με έναν τίτλο.

Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

