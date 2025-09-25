Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ και μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Λιόλιος:

Για την αναμονή για το μετάλλιο: «Το περιμέναμε σίγουρα, οι παίκτες, ο προπονητής, όλο το staff. Το σημαντικό βέβαια δεν είναι να το θέλεις, αλλά να το κάνεις πράξη. 16 χρόνια ήταν πολλά. Ίσως καμιά φορά είναι καλύτεροι ότι οι οιωνοί δεν είναι μαζί σου. Συσπειρώνει την ομάδα, της δίνει κίνητρο και τα δίνει όλα».

Για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «O Γιάννης ήταν πάντα κοντά στην Εθνική, εκτός αν είχε κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Είναι γεγονός ότι ο κάθε παίκτης, όσο ψηλά κι αν φτάσει, αυτό που τον καταξιώνει στη συνείδηση του κόσμου είναι η επιτυχία με την Εθνική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Ο Μέσι είναι ένας τροματικός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό που έκανε με την Εθνική, τον απογείωσε και τον καταξίωσε στη συνείδηση του έθνους. Ο Γιάννης αυτό το είπε ξεκάθαρα και το ένιωσε κιόλας. Δεν το είπε τυπικά, αλλά ουσιαστικά και το πάλευε κιόλας. Αυτό ίσχυε και για τα υπόλοιπα παιδιά».

Για το εάν θα συνεχίσει στην Εθνική ο Γιάννης και τη δήλωσή του για Σπανούλη: «Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Αυτό που έχω να πω και το λέω υπεύθυνα, είναι ότι ο Γιάννης εφόσον είναι υγιής θα είναι πάντα δίπλα στην Εθνική ομάδα. Όταν λέω πάντα, εννοώ πάντα. Η θέληση η δική μας για τον Βασίλη Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά θέματα.

Όσον αφορά τα συμβόλαια, εγώ είμαι υπέρ των επαφών – επικοινωνιών και τα συμβόλαια είναι λίγο τυπικό κομμάτι. Σημασία έχει να θέλουν πολύ και τα δύο μέλη για να συνεχιστεί η συνεργασία. Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, προπονητής, παλιότερα παίκτης, ο οποίος είναι δεμένος με την Εθνική. Το έλεγα πάντα ότι μέσα στις φλέβες του κυλά Ελλάδα και Εθνική. Από την άλλη όμως είναι ένας επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος έχει διάφορες υποχρεώσεις και πρέπει να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να ταιριάξουν για το καλό όλων».

Για την επιλογή Σπανούλη σε μικρή ηλικία: «Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο μυαλό μου από την πρώτη ημέρα που ήρθα στην Ομοσπονδία. Μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη ήταν οι δύο που είχα στο μυαλό μου πάντα. Για διάφορους διαδικαστικούς λόγους δεν είχαμε κάνει τη συνεργασία, αλλά πάντα υπήρχε στο μυαλό μου και στο δικό του και έτσι ήρθε η συνεργασία δύο χρόνια αργότερα. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ σίγουρος για αυτό το οποίο προσφέρει, για την πορεία του ως προπονητής, η οποία πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη από εκείνη που είχε ως παίκτης».

Για το εάν θα κοουτσάρει στα Παράθυρα: «Θα κοουτσάρει εφόσον συμφωνήσουμε εκεί που είναι εφικτό για το καλύτερο της εθνικής ομάδας».

Για το εάν θα συνεχίσουν Σλούκας και Παπανικολάου: «Ας μην προτρέχουμε. Πρώτα από όλα να εξηγήσω ότι όλοι χαιρόμαστε για αυτό που κατάφεραν. Σλούκας και Παπανικολάου, μαζί με τον Γιάννη ήταν οι πυραμίδες μας. Και φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης που τους έδεσε σαν ομάδα και τους έδωσε αυτό το όραμα. Η δύναμη σε μια ομάδα είναι ο παίκτης και το πόσο εμπνέεται από από τον προπονητή. Αυτή η επιτυχία που την περιμέναμε 16 χρόνια δίνει άλλη διάθεση και άλλο μυαλό σε όλους μας. Γιατί να μην συνεχίσουν; Έκαναν και οι δύο εξαιρετικό τουρνουα. Και εγώ πιστεύω αυτό που είχε πει ο Παπανικολάου, ότι από την Εθνική δεν σταματάς, σε σταματάει».

Για το μέλλον της Εθνικής: «Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα, μιας τετραετίας, ως το EuroBasket του 2029, που θα γίνει και στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουμε παίκτες για την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να ωριμάσουν μαζί με παλιότερους παίκτες, να του περάσει το DNA ο κατάλληλος προπονητής για το τι σημαίνει εθνική ομάδα, τι σημαίνει σύνολο και μετά από αυτό το μεταβατικό στάδιο, που θα είναι μεταβατικό στάδιο επιτυχιών, να πάμε και να φτιάξουμε μια γενιά που θα πάρει στα χέρια της τις τύχες της Εθνικής.

Ο Σαμοντούροβ έπαιξε κανονικά. Ένα πολύ νέο παιδί, που δεν συμμετείχε απλά, αλλά ήταν σημαντικός. Εντυπωσιακός παίκτης. Έρχονται και άλλα παιδιά, που ήταν στην προετοιμασία ή ήταν στην Αμερική και δεν μπορούσαν».

Για τον Στογιάκοβιτς και εάν θα μπορούσε να παίξει για την Εθνική: «Θα το δούμε αυτό γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς το θέλουμε πολύ να ενταχθεί στην Εθνική. Θα φανεί λίαν συντόμως. Είχαμε επαφές και είχαμε εισπράξει ένα θετικό κλίμα».

Για την απουσία νέων Ελλήνων στις ελληνικές ομάδες: «Συμφωνώ σε αυτό και ξέρετε καμία φορά κουβεντιάζουμε για το πόσο καλά πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και όντως πάνε πολύ καλά, έχουμε επιτυχίες. Το μπάσκετ είναι σε έκρηξη. Το θέμα είναι ότι πρωταγωνιστές σε αυτές τις ομάδες είναι ξένοι παίκτες. Οι Έλληνες είναι κομπάρσοι. Εγώ αυτό που συζητούσα και με τις ομάδες είναι το πώς θα φτιάξουμε ένα πλάνο άμεσο, ώστε οι Έλληνες παίκτες να είναι πρωταγωνιστές. Δεν με ενδιαφέρει ο αριθμός των Ελλήνων παικτών, αλλά αυτοί που παίζουν να είναι σημαντικοί. Τη συζήτηση αυτή την έκανα με θεσμικούς φορέις, με τον ΕΣΑΚΕ και τον Σύνδεσμο των παικτών».