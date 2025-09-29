Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Σαν θέλει η νύφη και ο γαμπρός λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός. Έτσι και ο Βασίλης Σπανούλης με την Εθνική μας ομάδα, όσα εμπόδια κι αν υπάρξουν, η συνεργασία των δύο πλευρών θα είναι δύσκολο να μην συνεχιστεί.

Η Ελλάδα με τον Λαρισαίο τεχνικό επέστρεψε στο βάθρο στο περασμένο Eurobasket, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και έτσι πρόθεση τόσο της ΕΟΚ, όσο και του Σπανούλη είναι να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Γιατί και ο «Kill Bill» είναι ο ιδανικός προπονητής για την Εθνική μας ομάδα, αλλά και γιατί η Ελλάδα είναι το ιδανικό περιβάλλον για τον ίδιο, προκειμένου να την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Ωστόσο υπάρχουν μερικά δεδομένα που πρέπει να καταγραφούν και πρέπει άπαντες να γνωρίζουν.

Το συμβόλαιο του Βασίλη Σπανούλη με την ΕΟΚ έχει εκπνεύσει μετά το Eurobasket. Με τη Μονακό η συνεργασία του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και υπάρχει οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Το ερχόμενο καλοκαίρι, αυτό του 2026 δεν υπάρχει κάποια διοργάνωση Εθνικών ομάδων, με το ενδιαφέρον να μετατίθεται το 2027 όταν και θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο που θα γίνει στο Κατάρ. Εκεί η σίγουρα ανανεωμένη Ελλάδα θέλει να πατήσει πάνω στην επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου που κατέκτησε στο Eurobasket 2025 και να εδραιωθεί μέσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα ήθελε να την καθοδηγήσει και εκεί, ωστόσο υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Όσο υψηλότερα ανεβαίνει κανείς στην βαθμίδα των προπονητών της Euroleague και αναλαμβάνει πάγκους και ομάδες με περισσότερες απαιτήσεις, τόσο δυσκολότερο γίνεται το έργο της συνύπαρξής του ταυτόχρονα και σε κάποια Εθνική ομάδα.

Ο Σπανούλης είχε εξαρχής ξεκαθαρίσει στη Μονακό, πως θα βρίσκεται και στον πάγκο της Ελλάδας όταν υπέγραψε το συμβόλαιο της συνεργασίας του. Ωστόσο αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο και δεν συμβαίνει συχνά. Αξίζει να σημειωθεί πως μονάχα ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται ταυτόχρονα και στον Παναθηναϊκό αλλά και στην Εθνική ομάδα της Τουρκίας. Πέρυσι ένας ακόμα προπονητής ήταν ο Λούκα Μπάνκι που ήταν στην Εφές και στην Λετονία.

Λέγεται πως στη Μονακό υπήρξε μια δυσαρέσκεια το καλοκαίρι που την προετοιμασία έκανε ο Ηλίας Καντζούρης, ωστόσο ήταν μέρος της συμφωνίας και έπρεπε να την τηρήσουν οι Μονεγάσκοι. Όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά με τον «Kill Bill» και αν θα καταφέρει και φτάσει σε μία ίδια συμφωνία και για τα επόμενα χρόνια και τουρνουά της Εθνικής μας ομάδας. Αν μη τι άλλο είναι κάτι που έχει τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον και μας αφορά άμεσα.