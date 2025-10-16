sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Μακάμπι – Ολυμπιακός: Το buzzer beater του Λόνι Γουόκερ (vid)
Μακάμπι – Ολυμπιακός: Το buzzer beater του Λόνι Γουόκερ (vid)

Δείτε βίντεο με το καλάθι του Λόνι Γουκόερ στο τέλος του ημιχρόνου του αγώνα του Μακάμπι - Ολυμπιακός.

Ο Λόνι Γουκόερ σκόραρε με buzzer beater στο τέλος του ημιχρόνου του αγώνα του Μακάμπι – Ολυμπιακός και διαμόρφωσε το σκορ στο 48-40 υπέρ των Ισραηλινών, στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Δείτε παρακάτω το βίντεο

Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»
Ο Λορέντσο Πιρόλα για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ, ενώ τόνισε πως νιώθει στους Πειραιώτες «σαν στο σπίτι του» και προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Το νέο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, Play, θα εμφανιστεί στο στήθος των παικτών της Μπαρτσελόνα στο κλάσικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου — μια ακόμη συνεργασία του Spotify με το σύλλογο.

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά και για τη διαχείριση που χρειάζεται να γίνει ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
Ο αναλυτής Γκίτις Μπλαζέβιτσιους υποστήριξε πως κάποια στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει.

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

