Μακάμπι – Ολυμπιακός: Το buzzer beater του Λόνι Γουόκερ (vid)

Ο Λόνι Γουκόερ σκόραρε με buzzer beater στο τέλος του ημιχρόνου του αγώνα του Μακάμπι – Ολυμπιακός και διαμόρφωσε το σκορ στο 48-40 υπέρ των Ισραηλινών, στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

