Μακάμπι – Ολυμπιακός: Το buzzer beater του Λόνι Γουόκερ (vid)
Δείτε βίντεο με το καλάθι του Λόνι Γουκόερ στο τέλος του ημιχρόνου του αγώνα του Μακάμπι - Ολυμπιακός.
Ο Λόνι Γουκόερ σκόραρε με buzzer beater στο τέλος του ημιχρόνου του αγώνα του Μακάμπι – Ολυμπιακός και διαμόρφωσε το σκορ στο 48-40 υπέρ των Ισραηλινών, στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.
Δείτε παρακάτω το βίντεο
LONNIE with a halftime buzzer beater! 😤
What a shot by @lonniewalker_4 to extend the @MaccabiTLVBC lead! #MotorolaMagicMoment @Moto | @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/CRyF1smlyI
— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
