Η NSA φέρεται να προετοιμάζει το Mythos της Anthropic για χρήση σε κυβερνοεπιθέσεις

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Η Anthropic έχει αποστείλει περίπου έξι μηχανικούς στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) για να βοηθήσουν τους πράκτορές της να χρησιμοποιήσουν το πρωτοποριακό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για την κυβερνοασφάλεια, το Mythos, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι μηχανικοί έχουν αναλάβει να βοηθήσουν την υπηρεσία πληροφοριών να χρησιμοποιήσει το Mythos για συγκεκριμένες εφαρμογές. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι μηχανικοί ή το Mythos χρησιμοποιούνται ενεργά στις επιχειρήσεις hacking της υπηρεσίας.

Η NSA έχει ως αποστολή τη συλλογή πληροφοριών από υποκλοπές, υποβρύχια καλώδια, εταιρικές συνεργασίες και άλλα μυστικά μέσα, καθώς και τη διεξαγωγή επιθετικών κυβερνοεπιθέσεων εναντίον ξένων αντιπάλων.

Η Anthropic είχε αντιδράσει με σφοδρότητα θέτοντας ως «κόκκινη γραμμή» να μην χρησιμοποιηθεί το Mythos, εναντίον αμερικανών πολιτών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κάτι που θα την καθιστούσε συνένοχη σε πιθανά αδικήματα. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, εν τέλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να υποχώρησε, εφόσον δεν υπάρχει κάποια συνεργασία που προστατεύεται για λόγους εθνικής ασφάλειας από την δημοσιοποίηση.

Τυπικά υπάρχει απαγόρευση χρήσης του Mythos εναντίον αμερικανών πολιτών

Τον Απρίλιο είχε αναφερθεί σε αμερικανικά ΜΜΕ, πως η NSA χρησιμοποιούσε το Mythos παρά την ομοσπονδιακή απαγόρευση χρήσης της τεχνολογίας της Anthropic. Η απαγόρευση αυτή ακολούθησε μια απόφαση του υπουργείου Άμυνας να χαρακτηρίσει την Anthropic ως «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού» ως αντίποινα για το γεγονός ότι δεν επέτρεψε στην κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα της για μαζική εγχώρια παρακολούθηση και αυτόνομα όπλα.

Η τελευταία αναφορά έρχεται την ώρα που οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο Mythos, στο οποίο η Anthropic ισχυρίζεται ότι έπρεπε να περιορίσει την πρόσβαση, φοβούμενη ότι οι δυνατότητές του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανακάλυψη κενών ασφαλείας και τη διενέργεια επιθέσεων χάκερ.

Όσα μέσα έχουν επικοινωνήσει για το ρεπορτάζ, οι εκπρόσωποι της NSA ή της Anthropic δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο.