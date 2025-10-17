Απίθανα πράγματα έκανε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν να χάνουν από τη Μακάμπι με 90-77, περίπου 4,5 λεπτά πριν τη λήξη, ωστόσο δείχνοντας τρομερό χαρακτήρα, έτρεξαν ένα απίστευτο 14-1 για να πάρουν μια σπουδαία νίκη, την 3η τους φέτος στη διοργάνωση.

Τεράστιο ματς από τον Βεζένκοφ και τον Μιλουτίνοφ που είχαν από 23 πόντους, με τον Σέρβο ωστόσο να κρατάει τον Ολυμπιακό όρθιο σε πολύ κρίσιμο σημείο στην τέταρτη περίοδο. 18 έβαλε ο Ντόρσεϊ που έκανε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση. Από τους Ισραηλινούς τεράστιο παιχνίδι έκανε ο Ντάουτιν που είχε 24 πόντους με 6/7 τρίποντα. 15 έβαλε ο Γουόκερ που έχασε και την τελευταία επίθεση της Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με στόχο να περάσει τη μπάλα στο low post και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ για να χτυπήσει τον Ρόμαν Σόρκιν, ωστόσο η Μακάμπι έκανε ζημιά στους Πειραιώτες περιφερειακά , με τον Νιλικίνα να κάνει δύο φάουλ νωρίς και τους Ισραηλινού ς να προηγούνται με 11-6 στο 4’.

Το πρώτο τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τη Μακάμπι μπροστά στο σκορ με 16-9 με τον Χόαρντ να έχει πέντε πόντους και τους Σόρκιν και Γουόκερ να έχουν από τέσσερις. Ο Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό είχε επίσης τέσσερις μέχρι εκείνο το σημείο. Δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ έφεραν τον Ολυμπιακό στον πόντο και σκορ 16-15 στο 8’. Ο Ντόρσεϊ έφτασε και πάλι τους 10 πόντους στην πρώτη περίοδο και το δεκάλεπτο έκλεισε με τη Μακάμπι μπροστά με +2 και 24-22.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μακάμπι είδε τον Ρόμαν Σόρκιν να έρχεται από τον πάγκο και να βάζει τέσσερις συνεχόμενους πόντους και μαζί με τον Χόαρντ, έδωσαν προβάδισμα στην ομάδα του Ισραήλ με +5 και σκορ 33-28 στο 15’. Ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στα ίσια με έντα τρίποντο του Λι και μια εξαιρετική δημιουργία του Αμερικανού που πάσαρε στον Μιλουτίνοφ και εκείνος έκανε το 35-35 στο 17’. Η Μακάμπι έκανε ένα 8-0 με δύο τρίποντα και ένα καλάθι του Λόνι Γουόκερ και ξέφυγε με +8 και 43-35. Ο Μιλουτίνοφ πήρε τη μπάλα και έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους, κάνοντας το 43-39. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με buzzer beater του Γουόκερ και τη Μακάμπι μπροστά με +8 και σκορ 48-40.

Ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο ξεκίνησε με μεγαλύτερη διάθεση στην άμυνα και μέσω αυτής βρήκε ρυθμό και στην επίθεση με τον Βεζένκοφ να ανεβάζει στροφές και να φέρνει τον Ολυμπιακό στο -2 και σκορ 54-52, φτάνοντας παράλληλα τους 14 πόντους. Ο Νιλικίνα με πέντε συνεχόμενους πόντους έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με έναν και σκορ 58-59 στο 27’. Ο Ντόντα Χολ έκανε τρία καρφώματα και δείχνει να βρίσκει ρυθμό και να μπαίνε σιγά σιγά στο σύστημα της ομάδας. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με κάρφωμα του Γουόκερ, με τη Μακάμπι να είναι μπροστά με +5 και σκορ 70-65.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Ντάουτιν έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό με δύο συνεχόμενα τρίποντα και η διαφορά έφυγε για τη Μακάμπι στο +9 και σκορ 76-67. Η Μακάμπι συνέχισε να σουτάρει και να ευστοχεί τόσο από μακριά, όσο και κοντά στο καλάθι, με τον Ολυμπιακό να σταματάει να παίζει άμυνα και την διαφορά να πηγαίνει και πάνω από τους 10 με το σκορ να γίνεται και 90-77 στο 35’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι ερυθρόλευκοι ήταν μαγικοί και με ένα 14-1 επιμέρους κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και τη νίκη, καθώς ο Λόνι Γουόκερ αστόχησε στο τελευταίο σουτ του παιχνιδιού με τους ερυθρόλευκους να νικούν τελικά με 95-94 στο τέλος του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χορντ 12 (5/12 δίποντα, 2/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ 4, Σάντος 7 (3/3 δίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουόκερ 15 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Σόρκιν 12 (5/6 δίποντα, 2/2 βολές), Μπρισέτ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 3 (1), Ντάουτιν 24 (2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Λιφ 7 (2/6 δίποντα, 3/3 βολές), Μπλατ 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ), Γουόρντ 6 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Λαρεντζάκης, Λι 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βεζένκοβ 23 (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 18 (5/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 23 (8/9 δίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Χολ 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)