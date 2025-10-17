Το 14-1 στα τελευταία λεπτά έφερε την επική ανατροπή του Ολυμπιακού

Με επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Βελιγράδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 95-94 για την 5η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε την 3η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Οι Ερυθρόλευκοι 3:55 πριν το φινάλε της αναμέτρησης έχαναν με 91-83 από την ομάδα του Κάτας, αλλά στα τελευταία λεπτά έσφιξαν την άμυνά τους και με εξαιρετικές επιλογές στην επίθεση έφεραν τα πάνω – κάτω, φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτό το διάστημα πέτυχαν 14 πόντους και δέχθηκαν μόλις έναν, με τους Πειραιώτες να γυρίζουν τούμπα το παιχνίδι και να φεύγουν με το διπλό από την σέρβικη πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιήθηκε το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος για ένα ακόμα ματς ήταν εξαιρετικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Μεγάλο ρόλο στο διπλό των Πειραιωτών έπαιξε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είχε 23 πόντους και 5 ριμπάουντ.