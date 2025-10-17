Μπαρτζώκας: «Επιστρέψαμε με καλή άμυνα, δεν ήταν ματς για καρδιακούς»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι και τόνισε πως η αμυντική προσπάθεια της ομάδας του ήταν κακή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν το ταλέντο, τους παίκτες και την προσωπικότητα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συμφωνώ με τον Βεζένκοφ πως παίξαμε άσχημα. Η αμυντική προσέγγιση και προσπάθεια ήταν άσχημη, για αυτό η Μακάμπι σκόραρε εύκολα. Μας λείπουν οι καλύτεροί μας αμυντικοί, ο Γουόκαπ, ο ΜακΚίσικ. Και ο Φουρνιέ. Επιστρέψαμε στο ματς με καλή άμυνα, που χρειαζόμαστε σε όλο το ματς. Έχουμε το ταλέντο, τους παίκτες, την προσωπικότητα. Δεν ήταν ματς για καρδιακούς».

Βεζένκοφ: «Καλύτερα να μάθεις κάτι όταν έχεις κερδίσεις, παρά όταν έχεις χάσει»

«Παίξαμε άθλια, σκόραραν 94 πόντους. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Είναι καλύτερο να μαθαίνει κανείς νικώντας. Βρήκαμε τις λύσεις, παίξαμε καλύτερη άμυνα. Καλύτερα να μάθεις κάτι όταν έχεις κερδίσεις, παρά όταν έχεις χάσει», ανέφερε από την πλευρά του ο Σάσα Βεζένκοφ, που ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.