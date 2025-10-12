Ο Μπαρτζώκας για το πότε θα είναι έτοιμοι Φουρνιέ και ΜακΚίσικ (vid)

Διαθέσιμος αναμένεται να είναι στη «διαβολοβδομάδα της Euroleague ο Εβάν Φουρνιέ. Αυτό υποστήριξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τη λήξη του ντέρμπι, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 90-86.

Ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε σχετικά για την κατάσταση του Γάλλου και υποστήριξε ότι το πιθανότερο είναι να τον έχει κανονικά στη διάθεση του για το ματς της Τρίτης με την Έφες στο ΣΕΦ. Όπως επίσης και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Γενικά δημιουργήσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ που είχαμε στρες και δεν σκοράραμε. Είχαμε πέναλτι μετά από καλή κυκλοφορία μπάλας. Ήμασταν πεισμένοι καθώς σε τέτοια παιχνίδια ως γηπεδούχος έχεις παραπάνω πίεση. Είχαμε απουσίες, αλλά μια νίκη επί του Παναθηναϊκού πάντα μετράει.

Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση. Αυτή την εποχή δεν έχουμε σταθερότητα αμυντική. Υπάρχουν παίκτες που δεν ξέρουν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν οι ταλαντούχοι γκαρντ του Παναθηναϊκού. Στο τέλος όμως κερδίσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε 48 πόντους και κάναμε 7 φάουλ. Το γεγονός ότι κερδίσαμε μας ευχαριστεί και περιμένουμε παίκτες να γυρίσουν πίσω. Οι απουσίες που έχουμε είναι κομβικές για εμάς.

Ο Φουρνιέ έχει κάνει ατομική τις τελευταίες 2 μέρες. Νιώθει ενόχληση σε μια συγκεκριμένη κίνηση. Ελπίζουμε ότι και ο ΜακΚίσικ και ο Φουερνιέ θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στη διαβολοβδομάδα».