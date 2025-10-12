Ο Μπαρτζώκας για το πότε θα είναι έτοιμοι Φουρνιέ και ΜακΚίσικ (vid)
Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 90-86 για το πρωτάθλημα. Πότε επιστρέφουν Φουρνιέ και ΜακΚίσικ.
- Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό - Νεαρός ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου
- Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
- Συνελήφθη ο τσαντάκιας με τη μηχανή σε Νίκαια και Κορυδαλλό – Πώς προσέγγιζε και τραυμάτιζε τις γυναίκες θύματα
- Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
Διαθέσιμος αναμένεται να είναι στη «διαβολοβδομάδα της Euroleague ο Εβάν Φουρνιέ. Αυτό υποστήριξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τη λήξη του ντέρμπι, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 90-86.
Ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε σχετικά για την κατάσταση του Γάλλου και υποστήριξε ότι το πιθανότερο είναι να τον έχει κανονικά στη διάθεση του για το ματς της Τρίτης με την Έφες στο ΣΕΦ. Όπως επίσης και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.
Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Γενικά δημιουργήσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ που είχαμε στρες και δεν σκοράραμε. Είχαμε πέναλτι μετά από καλή κυκλοφορία μπάλας. Ήμασταν πεισμένοι καθώς σε τέτοια παιχνίδια ως γηπεδούχος έχεις παραπάνω πίεση. Είχαμε απουσίες, αλλά μια νίκη επί του Παναθηναϊκού πάντα μετράει.
Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση. Αυτή την εποχή δεν έχουμε σταθερότητα αμυντική. Υπάρχουν παίκτες που δεν ξέρουν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν οι ταλαντούχοι γκαρντ του Παναθηναϊκού. Στο τέλος όμως κερδίσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε 48 πόντους και κάναμε 7 φάουλ. Το γεγονός ότι κερδίσαμε μας ευχαριστεί και περιμένουμε παίκτες να γυρίσουν πίσω. Οι απουσίες που έχουμε είναι κομβικές για εμάς.
Ο Φουρνιέ έχει κάνει ατομική τις τελευταίες 2 μέρες. Νιώθει ενόχληση σε μια συγκεκριμένη κίνηση. Ελπίζουμε ότι και ο ΜακΚίσικ και ο Φουερνιέ θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στη διαβολοβδομάδα».
- Δανία – Ελλάδα: Ο Ιωαννίδης «αγγίζει» το γκολ, αλλά κάνει κακό κοντρόλ (vid)
- Δανία – Ελλάδα: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Εθνικής στο ξεκίνημα (vids)
- Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
- Σκωτία – Λευκορωσία 2-1: Νίκησαν οι Σκωτσέζοι και περιμένουν το ματς της Ελλάδας
- Ο Ντόρσεϊ είναι… γεννημένος για μεγάλα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις