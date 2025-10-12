Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου ντέρμπι αιωνίων για φέτος, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 90-86 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι, με κορυφαίους για τους νικητές τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο ομογενής γκαρντ κατέγραψε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες τους ήταν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάισον Γουόρντ. Για τους ηττημένους, ξεχώρισαν οι Σορτς (19π. / 5 ριμπ / 5 ασ) και Ερνανγκόμεθ (13π. / 9 ριμπ).

Δείτε τα highlights του αγώνα

Νευρικότητα στο ξεκίνημα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν κάπως νευρικά το ματς, με τον Ολυμπιακό να βγάζει πολύ ενέργεια στην άμυνα και την μπάλα να περνάει συχνά στο low post σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ενδεικτικό της νευρικότητας των δύο ομάδων ήταν πως το σκορ στο 5’ ήταν ισόπαλο με 9-9. Από εκείνο το σημείο και μετά ανέλαβε δράση ο Σάσα Βεζένκοφ με έξι συνεχόμενους πόντους και έκανε το 14-11 για τον Ολυμπιακό με τον Μήτογλου να απαντάει με τρίποντο για το 14-14. Ο Σορτς με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 16-19 υπέρ του Παναθηναϊκού στο 9’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά με +3 και σκορ 18-21, με τον Σορτς να έχει εννέα πόντους, τον Μήτογλου με πέντε, ενώ ο Ολυμπιακός είχε τον Βεζένκοφ με επτά.

Ξέφυγε στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό Τολιόπουλο που με τρία συνεχόμενα τρίποντά του έδωσε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στον Παναθηναϊκό με 32-36 και με τον Χουάντσο να το αυξάνει κι άλλο, στέλνοντας την διαφορά στο +7 και σκορ 32-39 στο 15’. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αλλάξει το μομέντουμ στην άμυνα με τον Λαρεντζάκη να έρχεται στο παρκέ, ωστόσο και πάλι ο Τολιόπουλος έστει τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο για πρώτη φορά (32-42) στο 16’.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε και έκλεισε θετικά το πρώτο ημίχρονο με τους Νιλικίνα και Βεζένκφ να βάζουν δύο κομβικά σουτ, με τον Βούλγαρο σταρ του Ολυμπιακού να το βάζει και στο τέλος του χρόνου, φτάνοντας τους 12 πόντους, με τον Σορτς να έχει 13 από τον Παναθηναϊκό και τον Τολιόπουλο να είναι παράγοντας μέχρι εκείνο το σημείο με 14. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο -5 και σκορ 43-48.

«Επιστροφή» μέσω άμυνας για τον Ολυμπιακό.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από την άμυνά του και παρά το γεγονός πως ο Νιλικίνα έκανε πολύ νωρίς το τρίτο του φάουλ, ο Γουόρντ με πέντε συνεχόμενους πόντους έβαλε «φωτιά» στο ΣΕΦ και μείωσε στον έναν και σκορ 52-53 στο 24.’ Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε τον Γιούρτσεβεν να βάζει έξι πόντους και να κρατάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, με τον Σάσα Βεζένκοφ να κάνει τρομερό finish στην τρίτη περίοδο και να δίνει το προβάδισμα και πάλι στον Ολυμπιακό με έναν πόντο και σκορ 68-67. Ο Γουόρντ ήταν το κλειδί της τρίτης περιόδου, για να αλλάξει η εικόνα και η λογική της αναμέτρησης, καθώς έφτασε τους 12 πόντους, ενώ και ο Λι έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση.

Κομβικό φινάλε από Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με πέντε πόντους του Ντόρσεϊ, ο οποίος ανέβασε τη διαφορά στο +5 και σκορ 72-67, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ, χωρίς να έχει παιχτεί ούτε ένα λεπτό στην τελευταία περίοδο. Στη συνέχεια ο Χολ έγινε παράγοντας στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τέσσερις πόντους και έκανε το 76-70 για τον Ολυμπιακό στο 34’.Ο Ολυμπιακός συνέχισε να δίνει την μπάλα στον Χολ, ο οποίος ωστόσο είχε 2/4 βολές στα δύο φάουλ που κέρδισε.

Ο Σλούκας κέρδισε φάουλ για τρεις βολές στο 37’ και μείωσε σε 80-79, σε ένα φάουλ ωστόσο που ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε πως έγινε χαμηλά. Ο Ολυμπιακός στο κλείσιμο της αναμέτρησης πέρασε τη μπάλα και πάλι χαμηλά στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος κέρδισε φάουλ από τον Χολμς 1.31’’ πριν το τέλος, έβαλε και τις δύο βολές και έκανε το 84-81. Ο Σλούκας έκανε το 84-84 με τρίποντο για να πάρει κεφάλι τεσσάρων πόντων ο Ολυμπιακός (88-84) με καλάθια των Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.

Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 90-86 και πήρε προβάδισμα στην υπόθεση του απόλυτου πλεονεκτήματος έδρας για τη Stoiximan GBL.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Τσιμπούρης, Μπακάλης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Γουόρντ 12 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ), Βεζένκοφ 22 (9/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μιλουτίνοφ 12 (3/5 δίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Λαρεντζάκης, Λι 6 (3/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Πίτερς 6 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή), Χολ 6 (2/3 δίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 19 (8/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Όσμαν 8 (3/3 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Χολμς 2, Γκραντ 2 (1/5 σουτ), Ερνανγκόμεθ 13 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Σλούκας 10 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος 14 (1/1 δίποντο, 4/7 τρίποντα), Μήτογλου 10 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ)