Τρομερός Βεζένκοφ με buzzer beater στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και σπουδαία εμφάνιση (vid)

Ντέρμπι-γρίφος για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Σάσα Βεζένκοφ όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και είναι εκείνος που κρατά τους Ερυθρόλευκους στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με 12 πόντους σε ένα ημίχρονο. Και με όλη την ενέργεια του κόσμου.

Ο Βούλγαρος άσος αντιλαμβανόμενος ότι η ομάδα του ουσιαστικά έχει έναν πόιντ γκαρντ έχει βγει απο τα… παπούτσια του κλασικού του παιχνιδιού. Και είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά στο ημίχρονο (43-48) αν και βρέθηκε να χάνει ως και με δώδεκα πόντους διαφορά.

Κερασάκι στην τούρτα; Το τρομερό buzzer beater δύο δευτερόλεπτα πριν απο τη λήξη της δεύτερης περιόδου. Τρίποντο στον αιφνιδιασμό αλά… Στεφ Κάρι που σήκωσε το ΣΕΦ στο πόδι!

Δείτε το βίντεο: