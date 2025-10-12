Τρομερός Βεζένκοφ με buzzer beater στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και σπουδαία εμφάνιση (vid)
Με ένα τρίποντο στον αιφνιδιασμό αλλά και 12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ο Σάσα Βεζένκοφ είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
- Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
- Συνελήφθη ο τσαντάκιας με τη μηχανή σε Νίκαια και Κορυδαλλό – Πώς προσέγγιζε και τραυμάτιζε τις γυναίκες θύματα
- Επιστρέφει από αύριο ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται
- Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του
Ντέρμπι-γρίφος για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Σάσα Βεζένκοφ όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και είναι εκείνος που κρατά τους Ερυθρόλευκους στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με 12 πόντους σε ένα ημίχρονο. Και με όλη την ενέργεια του κόσμου.
Ο Βούλγαρος άσος αντιλαμβανόμενος ότι η ομάδα του ουσιαστικά έχει έναν πόιντ γκαρντ έχει βγει απο τα… παπούτσια του κλασικού του παιχνιδιού. Και είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά στο ημίχρονο (43-48) αν και βρέθηκε να χάνει ως και με δώδεκα πόντους διαφορά.
Κερασάκι στην τούρτα; Το τρομερό buzzer beater δύο δευτερόλεπτα πριν απο τη λήξη της δεύτερης περιόδου. Τρίποντο στον αιφνιδιασμό αλά… Στεφ Κάρι που σήκωσε το ΣΕΦ στο πόδι!
Δείτε το βίντεο:
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Δανία (pic)
- Τρομερός Βεζένκοφ με buzzer beater στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και σπουδαία εμφάνιση (vid)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «κρεσέντο» του Τολιόπουλου – 14π. με 4/5 τρίποντα σε 5 λεπτά! (vid)
- Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πολύ καλό ξεκίνημα του Σορτς στο ΣΕΦ (vids)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή τάπα του Μιλουτίνοφ στον Σορτς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις