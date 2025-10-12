Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πολύ καλό ξεκίνημα του Σορτς στο ΣΕΦ (vids)
Ο Τι Τζέι Σορτς έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα στο ντέρμπι του ΣΕΦ...
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Basket League και το ντέρμπι έχει ξεκινήσει με πολύ καλό ρυθμό. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν πόντο-πόντο στα πρώτα λεπτά, με τον Τι Τζέι Σορτς να είναι αυτός που οδηγεί τους φιλοξενούμενους.
Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και φαίνεται πως καλύπτει επάξια το κενό του Κέντρικ Ναν σε αυτό το ντέρμπι. Συγκεκριμένα, στο πρώτο δεκάλεπτο κατέγραψε 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, κέρδισε 3 φάουλ και είχε 12 στο σύστημα αξιολόγησης.
Δείτε ορισμένες από τις καλύτερες φάσεις του Σορτς
