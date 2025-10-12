Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή τάπα του Μιλουτίνοφ στον Σορτς (vid)

Μια εντυπωσιακή τάπα έριξε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, στα πρώτα λεπτά του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, για τη 2η αγωνιστική της Basket League.

Συγκεκριμένα ο Τι Τζέι Σορτς πήγε να κάνει ένα έξυπνο λέι απ περνώντας κάτω από το ερυθρόλευκο καλάθι, όμως ο Σέρβος σέντερ που… παραμόνευε στη ρακέτα κατάλαβε τι πήγε να κάνει ο Αμερικανός των πράσινων και έτσι τον έκοψε.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο