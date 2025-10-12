Περιστέρι – Μύκονος Betsson 89-83: Το 2Χ2 με δίδυμο «φωτιά», η ομάδα του Ξανθόπουλου

Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι επικράτησε με 89-83 της Μυκόνου Betsson για τη 2η αγωνιστική της Basket League. Δεύτερη σερί νίκη για τους «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» που, ωστόσο, μόχθησαν πάρα πολύ κόντρα στους «νησιώτες», σε ιστορικό πρώτο ματς στη μεγάλη κατηγορία για το συγκρότημα του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με απίθανα ποσοστά ευστοχίας. Στα μισά της πρώτης περιόδου το Περιστέρι εκτελούσε με 7/7 δίποντα, 3/3 βολές και 2/5 τρίποντα ενώ η Μύκονος από την πλευρά της 4/4 τρίποντα, 4/4 βολές και 1/3 δίποντα.

Οι νησιώτες προηγήθηκαν 16-15 στο τετράλεπτο, αλλά από εκεί και μετά οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου αντέδρασαν, με την πρώτη κάνοντας ένα σερί 9-2. Κι αφού προηγήθηκαν με +8 (26-18) δεν κοίταξαν ξανά πίσω, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 39-26.

Σε αντιδιαστολή με τους 65 πόντους της πρώτης περιόδου, στη δεύτερη τα στεφάνια… μίκρυναν επικίνδυνα (μόλις 24). Το Περιστέρι διατήρησε άνετα τη διαφορά, κρατώντας αυτό το +13 στο τέλος του ημιχρόνου (51-38), κυρίως χάρη στους Ράιλι Αμπερκρόμπι και (στον κορυφαίο) Τάι Νίκολς. Το σκηνικό δεν άλλαξε και στην τρίτη περίοδο, με τη διαφορά να κυμαίνεται σταθερά στους 10-15 πόντους.

Στα μισά του τελευταίου δεκαλέπτου, η Μύκονος Betsson έκανε την ύστατη προσπάθεια, ρίχνοντας τη διαφορά κάτω από τους δέκα (77-68 και 79-71 στο 36’), με τα τρίποντα των Ταϊρί Άπλμπι και Τζέρεμι Έβανς. Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο, στους τέσσερις (82-78), με το τρίποντο του Καλίντ Μουρ, 84 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Με δύο βολές του Άπλπμι η Μύκονος Betsson έφτασε ένα σουτ από την ανατροπή (85-83), ωστόσο με δύο βολές του Νίκολς το Περιστέρι πήγε στο 87-83. Ακολούθησε το άστοχο τρίποντο του Ντέβιν Κάναντι (1/4 δίποντα και 1/5 τρίποντα) που ανέλαβε την προσπάθεια, με τον Σι Τζέι Χάρις να παίρνει το ριμπάουντ και να ευστοχεί σε λέι απ για το τελικό 89-83.

Τα δεκάλεπτα: 39-26, 51-38, 71-59, 89-83

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 24, Καρντένας 7, Φαν Τίμπεργκεν 14 (7 ριμπάουντ), Πέιν 3, Γιάνκοβιτς 3, Ιτούνας 6, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 23, Κακλαμανάκης, Χάρις 9, Ασημένιος.

Μύκονος Betsson (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 20 (8 ασίστ), Ρέι 6, Γερομίχαλος, Χεσόν 10, Έβανς 15 (6 ριμπάουντ), Μουρ 14 (7 ριμπάουντ), Καββαδάς 8, Σκουλίδας, Μπίλλης 2, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3, Κάναντι 5.