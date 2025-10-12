Ισως να μην είναι υπερβολικό να πούμε οτι ο Βασίλης Τολιόπουλος πραγματοποίησε το καλύτερο πεντάλεπτο της καριέρας του στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Basket Leauge.

Αρκεί να αναφέρουμε οτι ο 29χρονος γκαρντ που ήρθε από τον πάγκο ήταν κατάφερε μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά να πετύχει 14 πόντους με 4/5 τρίποντα και 1/1 δίποντο κάνοντας το 24-26 σε βάρος της ομάδας του 42-32 υπέρ της!

Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τους πράσινους να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα. Μέχρι που… εμφανίστηκε ο πρώην γκαρντ του Άρη και με μακρινά τρίποντα και υπό δύσκολες συνθήκες, έδωσε στην ομάδα του να φτάσει το προβάδισμά της ακόμη και στο +12 (32-44 στο 17,5′) .

Δείτε παρακάτω βίντεο με την εμφάνιση του Τολιόπουλου