Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «κρεσέντο» του Τολιόπουλου – 14π. με 4/5 τρίποντα σε 5 λεπτά! (vid)
Εντυπωσιακό ρυθμό βρήκε ο Βασίλης Τολιόπουλος στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, σημειώνοντας 14 πόντους μέσα σε μόλις 5 λεπτά!
Ισως να μην είναι υπερβολικό να πούμε οτι ο Βασίλης Τολιόπουλος πραγματοποίησε το καλύτερο πεντάλεπτο της καριέρας του στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Basket Leauge.
Αρκεί να αναφέρουμε οτι ο 29χρονος γκαρντ που ήρθε από τον πάγκο ήταν κατάφερε μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά να πετύχει 14 πόντους με 4/5 τρίποντα και 1/1 δίποντο κάνοντας το 24-26 σε βάρος της ομάδας του 42-32 υπέρ της!
Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τους πράσινους να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα. Μέχρι που… εμφανίστηκε ο πρώην γκαρντ του Άρη και με μακρινά τρίποντα και υπό δύσκολες συνθήκες, έδωσε στην ομάδα του να φτάσει το προβάδισμά της ακόμη και στο +12 (32-44 στο 17,5′) .
Δείτε παρακάτω βίντεο με την εμφάνιση του Τολιόπουλου
