Χωρίς Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ κόντρα στη Μύκονο Betsson (26/10, 13:00), για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
- Αυτοί είναι οι λόγοι που η Κάθριν Κόνολι σάρωσε στις εκλογές στην Ιρλανδία
- Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Οι πιο «ανοιχτοχέρηδες» ταξιδιώτες
- Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού
- Τρεις νεκροί μετά από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο - 27 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι παιδιά
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μύκονο Betsson (26/10, 13:00), για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ.
Ο κόουτς Μπαρτζώκας αποφάσισε να ξεκουράσει τους δύο γκαρντ του πριν από την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, αφού αμφότεροι προέρχονται από τραυματισμό και απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα.
Τα επόμενα παιχνίδια που παίζει ο Ολυμπιακός
Υπενθυμίζεται πως, την Τετάρτη (29/10) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό και δύο μέρες μετά (31/10) φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ.
Οι Πειραιώτες έχουν 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους μετά τη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο και πριν τη «διαβολοβδόμαδα».
- LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
- «Τα έχεις κάνει πάνω σου» – Καυγάς του Κόντε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο Νάπολι – Ίντερ (vid)
- Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
- Σπάει τα… κοντέρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ στην καριέρα του (pic)
- Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)
- Χωρίς Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις