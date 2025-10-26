Χωρίς Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μύκονο Betsson (26/10, 13:00), για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας αποφάσισε να ξεκουράσει τους δύο γκαρντ του πριν από την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, αφού αμφότεροι προέρχονται από τραυματισμό και απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα.

Τα επόμενα παιχνίδια που παίζει ο Ολυμπιακός

Υπενθυμίζεται πως, την Τετάρτη (29/10) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό και δύο μέρες μετά (31/10) φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες έχουν 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους μετά τη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο και πριν τη «διαβολοβδόμαδα».