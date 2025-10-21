Πρώτος σε όλη τη Euroleague – Τα χρήματα που έχει βγάλει στην καριέρα του ο Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο παίκτης που έχει βγάλει τα περισσότερα χρήματα από το ΝΒΑ σε όλη την Euroleague – Τα 145+ εκατ. δολάρια, ο Χολμς και ο Νιλικίνα…
Ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι ανανέωσε το συμβόλαιο του Εβάν Φουρνιέ σε ένα μυθικό deal που θα τον κρατήσει ουσιαστικά στο λιμάνι μέχρι και το τέλος της καριέρας του.
Ο Γάλλος παικταράς των Πειραιωτών συμφώνησε σε όλα με τους πρωταθλητές Ελλάδας σε μια «χρυσή» συμφωνία και το «Basket News» παρουσίασε τους 119 NBAers που αγωνίζονται στην Euroleague, με τον Φουρνιέ να ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος όλων, έχοντας αποκομίσει 145,4 εκατομμύρια δολάρια (!) στην καριέρα του στο NBA.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ντάβις Μπερτάνς με 84,7 εκατ. δολάρια, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ντουμπάι, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Ρισόν Χολμς του Παναθηναϊκού με 61,2 εκατ. δολάρια.
Ακολουθεί ο Τζαμπάρι Πάρκερ της Παρτιζάν με 56,4 εκατ. και ο Τόμας Σατοράνσκι της Μπαρτσελόνα είναι πέμπτος με 45 εκατ. δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί πως στη λίστα είναι και ο Φρανκ Νιλικίνα με έσοδα από το ΝΒΑ άνω των 24,7 εκατ. δολαρίων.
Συνολικά 90 παίκτες της EuroLeague έχουν λάβει πάνω από 1 εκατ. δολάρια στο NBA, ενώ 29 εξ αυτών ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια.
Ο Φουρνιέ και το top-20:
1. Εβάν Φουρνιέ | 145,4 εκατ. δολάρια
2. Ντάβις Μπερτάνς | 84,7 εκατ. δολάρια
3. Ρισόν Χολμς | 61,2 εκατ. δολάρια
4. Τζαμπάρι Πάρκερ | 56,4 εκατ. δολάρια
5. Τόμας Σατοράνσκι | 45,0 εκατ. δολάρια
6. Τρέι Λάιλς | 42,2 εκατ. δολάρια
7. Νίκολα Μίροτιτς | 41,6 εκατ. δολάρια
8. Ντεβόντε Γκράχαμ | 41,5 εκατ. δολάρια
9. Ντάνιελ Τάις | 40,8 εκατ. δολάρια
10. Τζέντι Όσμαν | 39,3 εκατ. δολάρια
11. Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ | 35,6 εκατ. δολάρια
12. Κεμ Μπιρτς | 28,1 εκατ. δολάρια
13. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | 24,9 εκατ. δολάρια
14. Φρανκ Νιλικίνα | 24,7 εκατ. δολάρια
15. Λόνι Γουόκερ | 21,9 εκατ. δολάρια
16. Μάριο Χεζόνια | 21,8 εκατ. δολάρια
17. Βασίλιε Μίτσιτς | 16,1 εκατ. δολάρια
18. Τσούμα Οκέκε | 15,5 εκατ. δολάρια
19. Σέικ Μίλτον | 15,3 εκατ. δολάρια
20. Αλεξέι Ποκουσέφσκι | 14,9 εκατ. δολάρια
