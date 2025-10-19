Βραβεύθηκαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, οι Πειραιώτες βράβευσαν τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες για την περσινή χρονιά.

Συγκεκριμένα, αυτοί ήταν οι Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ, οι οποίοι είχαν βρεθεί στην καλύτερη πεντάδα της περσινής σεζόν.

Μάλιστα ο Βούλγαρος φόργουορντ παρέλαβε ακόμα ένα βραβείο, εκείνο του MVP της αγωνιστικής περιόδου 2024-25 στην Stoiximan GBL.

Δείτε το σχετικό βίντεο: