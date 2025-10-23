Γουόκαπ: «Είμαστε έτοιμοι – Αν χαλαρώσουμε, θα είναι καταστροφικό» (vid)
Ο Tόμας Γουόκαπ δηλώνει πανέτοιμος για τη μάχη με την Μπάγερν και στέλνει μήνυμα συγκέντρωσης για τη συνέχεια της σεζόν.
- Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
- Γερμανία: Χάνει βιομηχανικές επενδύσεις – Τι δείχνει έρευνα σε στελέχη της βιομηχανίας
- Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έφτασαν στην Αθήνα (βίντεο)
- Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Ο Τόμας Γουόκαπ εξέφρασε την αισιοδοξία και την ετοιμότητά του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν στο Μόναχο (24/10, 21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και πως η συγκέντρωση είναι το «κλειδί» για τη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Γουόκαπ
«Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι ανεξάρτητα με το τι ώρα ταξιδεύουμε. Εγώ νιώθω πολύ καλά . Είχα χρόνο μα αναρρώσω, έκανα προπονήσεις αυτή την εβδομάδα και είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα».
Ερωτηθείς αν νιώθει κάποιου είδους χαλάρωσης, απάντησε: «Όχι είναι ακόμα πολύ νωρίς στην σεζόν για να νιώσουμε κάτι τέτοιο. Χτίζουμε, μεγαλώνουμε την ομάδα, βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και αν χαλαρώσουμε θα είναι καταστροφικό».
- Πάρτι με 40άρα του Γουεμπανιάμα για τους Σπερς – Ματσάρες σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη (vids)
- Γιατί μπορεί να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο ο Τερ Στέγκεν
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10): Πού θα δείτε τα ματς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
- Νέο πρόβλημα: Χωρίς Παπανικολάου κόντρα στην Μπάγερν ο Ολυμπιακός
- ΑΕΚ: Ψάχνει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League κόντρα στην Αμπερντίν
- Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις