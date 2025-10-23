sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Γουόκαπ: «Είμαστε έτοιμοι – Αν χαλαρώσουμε, θα είναι καταστροφικό» (vid)
Euroleague 23 Οκτωβρίου 2025 | 08:14

Γουόκαπ: «Είμαστε έτοιμοι – Αν χαλαρώσουμε, θα είναι καταστροφικό» (vid)

Ο Tόμας Γουόκαπ δηλώνει πανέτοιμος για τη μάχη με την Μπάγερν και στέλνει μήνυμα συγκέντρωσης για τη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Τόμας Γουόκαπ εξέφρασε την αισιοδοξία και την ετοιμότητά του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν στο Μόναχο (24/10, 21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και πως η συγκέντρωση είναι το «κλειδί» για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Γουόκαπ

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι ανεξάρτητα με το τι ώρα ταξιδεύουμε. Εγώ νιώθω πολύ καλά . Είχα χρόνο μα αναρρώσω, έκανα προπονήσεις αυτή την εβδομάδα και είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα».

Ερωτηθείς αν νιώθει κάποιου είδους χαλάρωσης, απάντησε: «Όχι είναι ακόμα πολύ νωρίς στην σεζόν για να νιώσουμε κάτι τέτοιο. Χτίζουμε, μεγαλώνουμε την ομάδα, βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και αν χαλαρώσουμε θα είναι καταστροφικό».

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Vita.gr
Business
Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 22.10.25

Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»

Οι Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως αρνούνται την επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της Euroleague.

Σύνταξη
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
