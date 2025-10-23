Γουόκαπ: «Είμαστε έτοιμοι – Αν χαλαρώσουμε, θα είναι καταστροφικό» (vid)

Ο Τόμας Γουόκαπ εξέφρασε την αισιοδοξία και την ετοιμότητά του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν στο Μόναχο (24/10, 21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και πως η συγκέντρωση είναι το «κλειδί» για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Γουόκαπ

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι ανεξάρτητα με το τι ώρα ταξιδεύουμε. Εγώ νιώθω πολύ καλά . Είχα χρόνο μα αναρρώσω, έκανα προπονήσεις αυτή την εβδομάδα και είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα».

Ερωτηθείς αν νιώθει κάποιου είδους χαλάρωσης, απάντησε: «Όχι είναι ακόμα πολύ νωρίς στην σεζόν για να νιώσουμε κάτι τέτοιο. Χτίζουμε, μεγαλώνουμε την ομάδα, βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και αν χαλαρώσουμε θα είναι καταστροφικό».