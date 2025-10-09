Τραυματίας και ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό: Χάνει Ντουμπάι και Παναθηναϊκό
Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με τον Τόμας Γουόκαπ που χάνει τα ματς με Dubai BC και Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τη Dubai BC στο ΣΕΦ (10/10, 21:15), για την 3η αγωνιστική της Euroleague, ενώ μπροστά του έχει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ωστόσο, ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό και δεν υπολογίζεται για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες από τον Έλληνα τεχνικό και έρχεται να προστεθεί στην ήδη «γεμάτη» λίστα τραυματιών.
Γεμίζει το ιατρικό δελτίο
Ο Ντόντα Χολ ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός της προπόνησης της Τετάρτης (8/10), με τη συμμετοχή του να θεωρείται αμφίβολη ενόψει Dubai BC, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, όπως και οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, με τους τελευταίους δύο να είναι δεδομένα εκτός.
