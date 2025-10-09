sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Τραυματίας και ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό: Χάνει Ντουμπάι και Παναθηναϊκό
Euroleague 09 Οκτωβρίου 2025 | 12:46

Τραυματίας και ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό: Χάνει Ντουμπάι και Παναθηναϊκό

Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με τον Τόμας Γουόκαπ που χάνει τα ματς με Dubai BC και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τη Dubai BC στο ΣΕΦ (10/10, 21:15), για την 3η αγωνιστική της Euroleague, ενώ μπροστά του έχει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ωστόσο, ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό και δεν υπολογίζεται για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες από τον Έλληνα τεχνικό και έρχεται να προστεθεί στην ήδη «γεμάτη» λίστα τραυματιών.

Γεμίζει το ιατρικό δελτίο

Ο Ντόντα Χολ ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός της προπόνησης της Τετάρτης (8/10), με τη συμμετοχή του να θεωρείται αμφίβολη ενόψει Dubai BC, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, όπως και οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, με τους τελευταίους δύο να είναι δεδομένα εκτός.

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Business
Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο