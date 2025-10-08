Πρόβλημα και με τον Χολ στον Ολυμπιακό
Μια μέρα μετά το πρόβλημα με τον Φουρνιέ στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, εκτός προπόνησης έμεινε την Τετάρτη και ο Ντόντα Χολ.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τη Dubai BC στο ΣΕΦ (10/10, 21:15), για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ήρθε, ωστόσο, να προστεθεί στο απουσιολόγιο των Πειραιωτών, καθώς ο Ντόντα Χολ ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός της προπόνησης της Τετάρτης (8/10), την ωρα που ο Εβάν Φουρνιέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Αμφίβολοι Χολ και Φουρνιέ, off άλλοι δύο
Έτσι η συμμετοχή του Αμερικανού σέντερ στην αναμέτρηση απέναντι στους Άραβες είναι αμφίβολη, όπως και αυτή του Γάλλου άσου που είναι αμφίβολος από την Τρίτη.
Εκτός της αναμέτρησης την Παρασκευή θα είναι επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, οι οποίοι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.
