Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Αποκαλυπτικός Εβάν Φουρνιέ σε συνέντευξή του σε γαλλικό Μέσο, με τον γκαρντ-φόργουορντ του Ολυμπιακού να χαρίζει.. ατάκες και να μοιράζεται τις σκέψεις του για το παρόν και το μέλλον της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, ο Φουρνιέ μίλησε στο TV Monaco και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περσινή επεισοδιακή σειρά τελικών με τον Παναθηναϊκό, στην Stoiximan GBL, αλλά και τους λόγους που ανανέωσε με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, αποκάλυψε και το αν θα αποσυρθεί με τα ερυθρόλευκα από την ενεργό δράση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ:

Για το πώς αισθάνεται στον Ολυμπιακό:

«Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα. Η προσαρμογή μου πέρασε αρκετά καλά. Είναι αλήθεια ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα για μένα όταν υπέγραψα. Είναι λίγο περίεργο στην αρχή, όταν χτίζεις μια ολόκληρη καριέρα σε ένα μέρος για 12 χρόνια και αλλάζεις εντελώς, ξεκινάς από το μηδέν στα 32 σου, είναι ιδιαίτερο. Αλλά με υποδέχτηκαν τόσο καλά που τελικά όλα πήγαν πολύ γρήγορα και πολύ καλά, και με τον καιρό μέσα στη χρονιά βρήκα τα πατήματά μου και είχαμε μια πολύ καλή σεζόν, μέχρι που το όνειρο συνετρίβη. Οπότε, ναι, ήταν πολύ ωραία, το απόλαυσα πολύ και είμαι χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια».

Για το αν περίμενε αυτή την υποδοχή στο αεροδρόμιο:

«Όχι, δεν το περίμενα. Φτάνοντας μου είπαν ότι υπήρχε κόσμος, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσος κόσμος υπήρχε. Και ήταν ιδιαίτερο γιατί είμαι από τη φύση μου αρκετά μαζεμένος, μάλλον ντροπαλός. Λιγότερο από παλιά, αλλά είμαι εσωστρεφής. Οπότε, το να βλέπω τόσο πολύ κόσμο να με υποδέχεται ήταν ιδιαίτερο. Ειδικά επειδή ήταν καθημερινή και ήταν 1 το πρωί. Οπότε, ναι, ήταν μια εξαιρετική στιγμή για να είμαι ειλικρινής. Μου έδειξαν και μου έδωσαν τόση αγάπη, τόση εκτίμηση, που αμέσως ένιωσα άνετα».

Για τους πρώτους του μήνες στον Ολυμπιακό:

«Ήρθα με πολλή ταπεινότητα γιατί φτάνεις σε μια ομάδα που όλοι γνωρίζονται, που έχουν πολλές εμπειρίες, και δεν ήθελα να το χαλάσω αυτό. Ήθελα να ενσωματωθώ στην ομάδα. Οπότε, θα έλεγα ότι τους πρώτους δύο μήνες ήμουν σε μια φάση εκμάθησης, λίγο πιο αποστασιοποιημένος, και μετά, καθώς έρχονταν τα μεγάλα παιχνίδια και άρχισα να νιώθω καλύτερα, άρχισα να εκφράζομαι όλο και περισσότερο».

Για τη σχέση του με τους φιλάθλους:

«Μου δίνουν πολλή, πολλή αγάπη, και νομίζω ότι εκτιμούν το γεγονός ότι αγωνίζομαι για την ομάδα τους, ότι δίνω τα πάντα. Στην πραγματικότητα, είναι ωραίο να σε εκτιμούν για το ποιος είσαι. Και εμένα προσωπικά, είναι κάτι που με τροφοδοτεί. Είμαι ένας πολύ έντονος, πολύ παθιασμένος άνθρωπος, και όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο να κάνω ακόμα περισσότερα. Οπότε είναι το τέλειο ζευγάρωμα. Αυτοί είναι εξαιρετικά παθιασμένοι. Έχουν αυτή τη φλόγα που με παρακινεί και εμένα. Είναι αλήθεια ότι από παιδί το μπάσκετ με βοήθησε πολύ να απελευθερωθώ. Γι’ αυτό νομίζω ότι νιώθουν και αυτοί ότι είμαι ο εαυτός μου, ότι δεν υποδύομαι κάποιο ρόλο, και αυτό βρίσκει απήχηση σε εκείνους. Παραμένω ο εαυτός μου, αλλά είναι αλήθεια ότι εγώ τροφοδοτούμαι από αυτό. Τροφοδοτούμαι πολύ από το πάθος και την αγάπη. Δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που τρέφονται από την αρνητικότητα, τις κριτικές κλπ. Εγώ ποτέ δεν λειτούργησα έτσι. Είμαι μάλλον το αντίθετο. Οπότε όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο».

Για τους λόγους που ανανέωσε με τον Ολυμπιακό:

«Ανανέωσα γιατί νιώθω πολύ καλά και θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι, αλλά για μένα αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος ήταν να κερδίσουμε. Δεν το κάναμε, οπότε δεν μπορώ να φύγω μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Για το αν έχει την Παρί στο πίσω μέρος του μυαλού του:

«Νομίζω ότι το κεφάλαιο Παρί έχει κλείσει για να είμαι ειλικρινής. Είναι αλήθεια ότι στο τέλος των Αγώνων πέρυσι υπήρξε μια σκέψη. Αλλά αφενός, νομίζω ότι αυτοί —είναι ξεκάθαρο— θέλουν να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση. Θέλουν να παίζουν με νέους παίκτες, θέλουν να παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο, δεν θέλουν απαραίτητα να έχουν βετεράνους στην ομάδα τους. Είναι σεβαστό. Αλλά τέλος πάντων, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Εγώ, ειλικρινά, δεδομένου του πώς παίζουν, νομίζω ότι ήταν καλύτερο για μένα να είμαι εδώ».

Για το πώς ένιωσε μετά την ήττα στον ημιτελικό της EuroLeague:

«Απογοήτευση, γιατί έβλεπα τους χιλιάδες οπαδούς μας που είναι εκεί στο Άμπου Ντάμπι, που έκαναν το ταξίδι. Στην πραγματικότητα για τους φιλάθλους στην Ελλάδα η ομάδα τους είναι πολύ σημαντική. Και όταν με συναντούσαν στον δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, για θεραπείες, οπουδήποτε, όλοι μου έλεγαν είτε καλή τύχη, είτε “θα έρθω στο Άμπου Ντάμπι”, και στην πραγματικότητα σου λένε την ιστορία τους, και πολλοί μου είπαν ότι θα ερχόντουσαν με αυτοκίνητο. Και σου λένε ότι θα περάσουν από τη Συρία, κλπ. Ξοδεύουν χρήμα, την ενέργειά τους, τον χρόνο τους, και το να μην τους έχεις δώσει τον τίτλο, είναι αλήθεια ότι με πόνεσε πολύ. Όταν συνειδητοποιείς —γιατί σου παίρνει μερικά λεπτά μέχρι να συνειδητοποιήσεις— ότι τελείωσε, δεν θέλεις να φύγεις από το γήπεδο, οπότε ναι, με στενοχώρησε».

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που ήταν ο πρώτος τίτλος της καριέρας του:

«Ως επαγγελματίας, ναι. Δεν είμαι πρωταθλητής ΝΒΑ, οπότε ναι. Ήταν αρκετά έντονοι τελικοί. Υπήρξαν πολλά εξωαγωνιστικά ζητήματα που έκαναν τα παιχνίδια ακόμα πιο έντονα. Γι’ αυτό πήγα και εκεί, γιατί ως παίκτης, το να ζεις τέτοιες στιγμές είναι εξαιρετικό. Οπότε, τελείωσε καλά και τελικά το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Το να τελειώνεις με μια νίκη είναι πολύ καλό. Θα ήταν καταστροφικό να τελειώσεις με μια ήττα. Θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Πας στο καλοκαίρι με μια ήττα και το σκέφτεσαι όλο το καλοκαίρι. Είναι περίπλοκο. Δεν αφαιρεί την ήττα, ούτε την απογοήτευση της EuroLeague, αλλά τουλάχιστον σε βοηθάει να μην αισθάνεσαι πολύ άσχημα».

Για το αν η επιστροφή στην Ευρώπη ήταν μια αναγέννηση για εκείνον:

«Ναι, γιατί κατάφερα να βρω τον εαυτό μου ξανά, υπό την έννοια ότι ξαναπαίζω μεγάλα παιχνίδια μπάσκετ με πολύ υψηλή ένταση, με μεγάλο διακύβευμα, όπου μπορώ πραγματικά να είμαι ο εαυτός μου».