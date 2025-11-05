Τι είπε ο CEO της Euroleague για το NBA Europe: «Θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο Παούλιους Μοτεγιούνας προχώρησε σε δηλώσεις οι οποίες βάζουν φρένο στην πιθανή συνύπαρξη του NBA με τη Euroleague.

Ο διεθύνων σύμβουλος της ευρωπαϊκής λίγκας μίλησε στην «El Pais», δηλώνοντας πως η φετινή Euroleague είναι καλύτερη από ποτέ, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του από την επικείμενη είσοδο της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη στη Γηραιά Ήπειρο, τονίζοτας πως κάτι τέτοιο θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Μοτεγιούνας:

«Η Euroleague είναι καλύτερη από ποτέ. Τα έσοδα της έχουν αυξηθεί κατά 45% τις δύο τελευταίες σεζόν. Υπάρχουν νέοι χορηγοί, η τηλεθέαση έχει αυξηθεί κατά 30% σε πέντε χρόνια, και πέρσι πάνω από τρία εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν τους αγώνες, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για τη διοργάνωση. Παράλληλα, η επέκταση σε 20 ομάδες ήταν τεράστιο βήμα. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη. Δεν υπάρχουν αήττητες ομάδες. Αυτή η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι που θέλουμε να προστατεύσουμε»

Για την άφιξη του ΝΒΑ στην Ευρώπη: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με το ΝΒΑ. Θα συναντηθούμε ξανά και θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Όμως υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από την πλευρά μας, γιατί ανεξαρτήτως των προτάσεων που καταθέτουμε, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να κάνουν πραγματικά βήματα. Η πρόοδος είναι ελάχιστη, ακολουθούν μόνο το δικό τους πλάνο. Η EuroLeague τα πηγαίνει εξαιρετικά εδώ και 26 χρόνια, και εμείς επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξή μας, χωρίς να περιμένουμε κινήσεις από αυτούς». Ο ισχυρός άνδρας της Λίγκας σχολίασε και το ΝΒΑ Europe. «Με τον τρόπο που την παρουσιάζουν, είναι αρνητική είδηση. Δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη διοργάνωση, ήδη έχουμε τέσσερις, αυτή θα ήταν η πέμπτη. Με τη σωστή προσέγγιση, θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά αν συνεχίσουν έτσι, το ΝΒΑ θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για την πιθανή συνύπαρξη των δύο μεγάλων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη: «Αφορά και την ιστορία που έχουμε χτίσει, τις μεγάλες αγορές και τις παραδόσεις. Οι οπαδοί ήδη απολαμβάνουν τους κορυφαίους αγώνες σε πολλές χώρες. Μια επιπλέον λίγκα θα δυσκόλευε την παρακολούθηση και την κατανόηση. Προσπαθούν να προσελκύσουν κάποιες ομάδες και να αφήσουν άλλες εκτός. Η Euroleague έχει εντελώς διαφορετικό μοντέλο: το ΝΒΑ χτίζει το μπάσκετ γύρω από τις επιχειρήσεις, εμείς χτίζουμε τις επιχειρήσεις γύρω από το μπάσκετ».