Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Η Ευρωλίγκα επιβεβαίωσε ότι στις 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τριμερής συνάντηση με το NBA και τη FIBA για την εξερεύνηση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία νέας διεθνούς διασυλλογικής διοργάνωσης («NBA Europe»).

Προηγήθηκε σύσκεψη των συλλόγων-μετόχων στη Βαρκελώνη, όπου επαναδιατυπώθηκε η βούληση για συνέχιση του διαλόγου, αλλά και η θέση ότι κάθε πιθανό σχήμα πρέπει να σέβεται τέσσερις βασικές αρχές:

Πρώτον, το «κοινό όφελος», δηλαδή να αποφέρει αξία σε όλες τις πλευρές και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά χωρίς να περιθωριοποιεί οργανισμούς και ανθρώπους που έχτισαν τη σημερινή δομή·

Δεύτερον, την «πολιτισμική ακεραιότητα», την προστασία της ταυτότητας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και των φιλάθλων του·

Τρίτον, την «αγωνιστική αριστεία», με διασφάλιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων στάνταρ και τέταρτον, την «ευρωπαϊκή διακυβέρνηση», ώστε η λήψη αποφάσεων να παραμένει στην Ευρώπη με προτεραιότητα τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Η Ευρωλίγκα υπενθύμισε ότι ήδη από την πρώτη συνάντηση είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση-πλαίσιο, χωρίς έως τώρα να έχει λάβει ουσιαστική απάντηση, ενώ και στη Γενεύη δεν παρουσιάστηκαν νέες λεπτομέρειες για το σχέδιο της NBA–FIBA.

Από την πλευρά της, το NBA, δια στόματος του γενικού διευθυντή για Ευρώπη & Μ. Ανατολή, υπογράμμισε πως εξακολουθεί—μαζί με τη FIBA—να συζητά «καλόπιστα» για ένα νέο μοντέλο που θα επιταχύνει την ανάπτυξη του αθλήματος, τιμώντας τις παραδόσεις πολλών πόλεων και χωρών και υπηρετώντας καλύτερα τους φιλάθλους της ηπείρου, δηλώνοντας ανοιχτή στη συμμετοχή των ομάδων της Ευρωλίγκας είτε ως μόνιμων μελών είτε μέσω προκριματικών μηχανισμών (BCL ή εθνικά πρωταθλήματα).

Παρά τα θετικά μηνύματα, κύκλοι της διοργάνωσης τονίζουν πως παραμένουν ουσιώδεις διαφορές ως προς το βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. Ενόψει των επόμενων επαφών, το τοπίο παραμένει ρευστό: η Ευρωλίγκα δείχνει διάθεση συνεννόησης, αλλά χαράσσει σαφή «κόκκινη γραμμή» γύρω από την προστασία της ευρωπαϊκής ταυτότητας, των κεκτημένων ανταγωνιστικών προτύπων και της θεσμικής αυτονομίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.