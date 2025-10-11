sports betsson
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 19:49
Πυροβολισμοί σε στοιχηματικό γραφείο στη Γερμανία
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11 Οκτωβρίου 2025 | 21:40

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα για πρώτη φορά μετά το 2019, σε μια στιγμή που μοιάζει περισσότερο με επανασύνδεση παρά με απλή περιοδεία. Το Μακάο, γνωστό για τα καζίνο και τη λάμψη του, φιλοξενεί τους NBA China Games 2025, σηματοδοτώντας την επιστροφή της λίγκας στη μεγαλύτερη αγορά εκτός ΗΠΑ. Οι Brooklyn Nets και οι Phoenix Suns αναμετρώνται στο Venetian Arena – ένα υπερσύγχρονο στάδιο 14.000 θέσεων που ανήκει στη Las Vegas Sands Corp.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: εξιλέωση, νέα επιχειρηματικά ανοίγματα και μπασκετικό θέαμα σε όλο του το μεγαλείο.

Η ρήξη χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2019, όταν ο Ντάριλ Μόρεϊ, τότε general manager των Houston Rockets, δημοσίευσε ένα tweet υπέρ των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ. Το αποτέλεσμα ήταν μια πολιτική καταιγίδα: η κρατική τηλεόραση CCTV σταμάτησε αμέσως τις μεταδόσεις των αγώνων του NBA, ενώ τα κινεζικά brands απέσυραν χορηγίες και συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ έχει παραδεχθεί ότι η κρίση στοίχισε στη λίγκα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημιστικά έσοδα. Η Κίνα, άλλωστε, αποτελεί περίπου το 10% των συνολικών εσόδων της NBA, που ανήλθαν σε 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια τη σεζόν 2023-2024, σύμφωνα με το Forbes.

Πριν το «πάγωμα», η λίγκα του NBA είχε οικοδομήσει ένα οικοσύστημα αξίας 5 δισ. δολαρίων στην κινεζική αγορά, με ρυθμούς ανάπτυξης διψήφιου ποσοστού από το 2008. Μόνο από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορεύματα και χορηγίες, τα ετήσια έσοδα από την Ασία ξεπερνούσαν το 1 δισ. δολάρια.

Σήμερα, έξι χρόνια μετά, η λίγκα επιστρέφει πιο προσεκτικά. Με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Sands China Ltd., η NBA θα διοργανώνει δύο αγώνες ετησίως στο Μακάο, δοκιμάζοντας τα νερά πριν επιχειρήσει δυναμική επιστροφή στην ηπειρωτική Κίνα.

Οι Brooklyn Nets, υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή Τζόρντι Φερνάντεθ, βρίσκονται στην 5η θέση δημοτικότητας στην Κίνα, σύμφωνα με τον Mailman Digital Index, ενώ οι Phoenix Suns, με τον Ντέβιν Μπούκερ – τέσσερις φορές All-Star – ηγούνται μιας ανανεωμένης ομάδας που στοχεύει στα play-offs.

Ο ιδιοκτήτης των Nets, Τζο Τσάι (συνιδρυτής της Alibaba και γεννημένος στην Ταϊβάν), θεωρείται ο «αρχιτέκτονας» της συμφιλίωσης με την Κίνα, καθώς το 2019 είχε εκδώσει ανοικτή επιστολή που αποδοκίμαζε το tweet του Μόρεϊ. Η ομάδα του, γεμάτη νέους παίκτες πρώτου γύρου από το Draft 2025, αποτελεί σύμβολο του νέου, αισιόδοξου κεφαλαίου.

Η επιστροφή των αστέρων και η πολιτιστική διάσταση

Το 2025 είναι η χρονιά της επανένωσης μέσω των σταρ. Η CCTV επανέλαβε τις τακτικές μεταδόσεις πριν από δυόμισι χρόνια, και φέτος, εμβληματικές φιγούρες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Στεφ Κάρι επέστρεψαν θριαμβευτικά στην κινεζική σκηνή.

Ο ΛεΜπρόν πραγματοποίησε περιοδείες προώθησης της Nike στο Τσενγκντού και τη Σαγκάη, ενώ ο Κάρι αποθεώθηκε στο Τσονγκτσίνγκ, με 5.000 drones να σχηματίζουν το πρόσωπό του στον ουρανό.

Την παραμονή των αγώνων, ο αναπληρωτής κομισάριος Μαρκ Τέιτουμ εγκαινίασε την Community Impact Week στο Venetian, με ακαδημίες μπάσκετ για νέους και την πρωτοβουλία Sands Cares. «Το μπάσκετ ενώνει, δεν διχάζει», δήλωσε, αποτυπώνοντας το πνεύμα του ταξιδιού.

Η πόλη του Μακάο ζει ιστορικές μέρες. Με πληρότητα 95% στα ξενοδοχεία, πλημμυρισμένα εστιατόρια και καζίνο, δείχνει πως το άθλημα μπορεί να μεταμορφώσει μια ολόκληρη οικονομία. «Είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από παιχνίδι. Είμαστε πολιτισμός και αθλητισμός μαζί», υπογράμμισε η Μαρία Λεόνγκ, εκπρόσωπος τουρισμού της περιοχής.

Αυτό που ξεκίνησε ως διπλωματική κρίση μετατρέπεται τώρα σε παγκόσμιο αφήγημα συνεργασίας. Υπογεγραμμένα μπάλες, χαμόγελα μαθητών και κοινές φωτογραφίες με τοπικούς αξιωματούχους συμβολίζουν την αναγέννηση της σχέσης NBA–Κίνας.

Έξι χρόνια μετά το πιο εκρηκτικό «timeout» στην ιστορία του αθλητισμού, το NBA δείχνει πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα, όχι πεδίο μάχης. Στην πόλη του Μακάο, εκεί όπου το εμπόριο και ο πολιτισμός συναντούν το μπάσκετ, ο ήχος του παρκέ σηματοδοτεί την επιστροφή μιας συμμαχίας που ενώνει δύο υπερδυνάμεις — με το καλάθι ως κοινό στόχο.

Headlines:
World
World
Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Μπάσκετ 11.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ηρακλής για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»
Μπάσκετ 11.10.25

Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»

Ο πρόεδρος της σερβικής μπασκετικής ομοσπονδίας μίλησε για το θέμα με τον γιο του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή της Ελλάδας.

Σύνταξη
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο