Πρόεδρος Χάποελ Τελ Αβίβ: «Το NBA Europe έρχεται, ίσως είναι η τελευταία χρονιά της Euroleague»

Συνέντευξη με ατάκες για όλες και για όλα έδωσε ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον ερχομό του NBA Europe και πώς αυτό θα επηρεάσει τη Euroleague.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η ευρωπαϊκή λίγκα πιθανότατα διανύει την τελευταία της χρονιά, αφού ο ερχομός του ΝΒΑ θα φέρει «τη μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων 25 ετών».

Τι ανέφερε ο Οφέρ Γιανάι για το μέλλον της Euroleague

«Φέτος πιστεύω ότι θα φτάσουμε στους τελικούς. Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε, αλλά πιστεύω πως θα είμαστε εκεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με το ευρωπαϊκό μπάσκετ του χρόνου το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά της EuroLeague. Και θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων 25 ετών.

Πιστεύω ότι το καλοκαίρι του 2026 θα δούμε τη δημιουργία της NBA Europe. Η EuroLeague δεν θα μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να την μπλοκάρει ή να συνεργαστεί μαζί της. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή να είναι η τελευταία σεζόν της EuroLeague. Τα «χαρτιά» θα ανακατευτούν και θα μοιραστούν ξανά το επόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται για αλλαγή που συμβαίνει μία φορά σε μια γενιά, αφού η προηγούμενη ήταν το 2000, πριν από 25 χρόνια».