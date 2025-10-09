«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ένα σενάριο που αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleague, έφερε στο φως ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, στο πλαίσιο της δημιουργίας του NBA Europe, θα παραχωρηθούν δώδεκα πολυετείς άδειες σε ομάδες από διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, μεταξύ τους και ομάδες από την Αγγλία.

Ανάμεσα στις υποψήφιες, όπως σημειώνει ο Μάγκι, θα μπορούσε να βρεθεί και μία ελληνική ομάδα, χωρίς ωστόσο να γίνεται γνωστό ποια θα είναι αυτή. Το σχέδιο φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν την επόμενη Τετάρτη από τη Γενεύη, όπου θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Το NBA Europe στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου, πιο εμπορικού και ανταγωνιστικού προϊόντος, με τη συμμετοχή κορυφαίων συλλόγων από όλη την ήπειρο. Ωστόσο, ο Μάγκι προειδοποιεί πως το συγκεκριμένο πρότζεκτ ενδέχεται να οδηγήσει ξανά σε διάσπαση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την αντιπαράθεση Euroleague – FIBA.

Η ανάρτηση του Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι για το NBA Europe:

🇬🇷 Contrary to what I had learned in recent days, a Greek team could obtain a multi-year licence in the NBA Europe project. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿As is well known, there will be 12 multi-year licences, with the entry of England (Manchester? London?). ⏰ Next Wednesday, there could be interesting… pic.twitter.com/MPYpTIj4p3 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 9, 2025

Σε αντίθεση με όσα είχα μάθει τις τελευταίες ημέρες, μια ελληνική ομάδα θα μπορούσε να αποκτήσει πολυετή άδεια στο πλαίσιο του project NBA Europe.

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Όπως είναι γνωστό, θα υπάρχουν 12 πολυετείς άδειες, με την είσοδο της Αγγλίας (Μάντσεστερ; Λονδίνο;).

Την επόμενη Τετάρτη, θα μπορούσαν να υπάρξουν ενδιαφέρουσες ενημερώσεις από τη Γενεύη. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ κινδυνεύει να χωριστεί ξανά στα δύο, όπως συνέβη στις αρχές της χιλιετίας. Έστω και μόνο για λίγο, σήμερα όπως και τότε», αναφέρει ο Αλεσάντρο Μάγκι.