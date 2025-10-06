Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα

Ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου, μίλησε στη L’Équipe και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη νέα λίγκα που… έρχεται. Το NBA Europe…

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε τη δομή της νέας διοργάνωσης, η οποία θα έχει 16 ομάδες, από τις οποίες οι 12 θα είναι μόνιμες και οι άλλες 4 θα προκρίνονται μέσα από άλλες διοργανώσεις. Παράλληλα, παρουσίασε και ένα χρονοδιάγραμμα με την πιο πιθανή ημερομηνία έναρξης της νέας διοργάνωσης.

Πότε ξεκινά το NBA Europe

«Η νωρίτερη δυνατή έναρξη είναι ο Οκτώβριος του 2027. Το όραμά μας είναι μια ημι-ανοιχτή λίγκα, με 16 ομάδες – 12 σταθερές και 4 που θα προέρχονται από προκριματικά. Θέλουμε να επιβραβεύουμε την απόδοση και να δίνουμε την ευκαιρία σε μικρότερες ομάδες να κάνουν την έκπληξη», ανέφερε ο Αϊβάζογλου και συμπλήρωσε:

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτό του Champions League και του Europa League. Μας αρέσει αυτή η σύγκριση γιατί είναι εύκολα κατανοητή και ανταμείβει την προσπάθεια. Θέλουμε να υπάρχει χώρος για “Σταχτοπούτες”, όπως η Λέστερ που κατέκτησε την Premier League το 2016».

Το φορμάτ

Αναφορικά με το φορμάτ της νέας λίγκας, ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ότι εξετάζονται διάφορες επιλογές, με πιο πιθανή ένα πρωτάθλημα όπου όλες οι ομάδες θα παίζουν μεταξύ τους και στη συνέχεια θα υπάρχουν playoff και τελικοί.