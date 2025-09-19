NBA Europe: «Αυτές είναι οι βασικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη λίγκα»

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έδωσε το χρονοδιάγραμμα έναρξης της ευρωπαϊκής Λίγκας που σχεδιάζει το NBA, την ώρα που τα δημοσιεύματα για τις ομάδες που θα ενταχθούν στο νέο αυτό consept, διαδέχονται το ένα το άλλο.

Αυτή τη φορά, δημοσιογράφος του Forbes αποκάλυψε τις τρεις ομάδες που θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της νέας διοργάνωσης, ενώ αναφέρθηκε και στα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ που θα δημιουργήσουν μπασκετικά τμήματα.

Συγκεκριμένα, ο Έβαν Σάιντερι είπε πως Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε θα είναι οι τρεις ομάδες στις οποίες θα στηριχτεί η νέα Λίγκα που θα δημιουργήσει το NBA στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα, Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν, θα δημιουργήσουν ομάδες με ορίζοντα την είσοδό τους στο νέο πρωτάθλημα.

Τότε θα αρχίσει η νέα ευρωπαϊκή Λίγκα του NBA

Όπως αποκάλυψε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, σε συνέδριο του Front Office Sports, η νέα διοργάνωση ενδέχεται να ξεκινήσει το 2027 ή το 2028, αν και ακόμη δεν είναι οριστικό. Παράλληλα, ανέφερε πως η περίοδος γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ίσως αποδειχθεί πιο κατάλληλη για την εκκίνηση του εγχειρήματος.

«Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να διαρκέσει περισσότερο από το 2028», είπε ο Σίλβερ εννοώντας τη διαδικασία δημιουργίας της νέας λίγκας. «Η ευκαιρία είναι τώρα να κάνουμε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.