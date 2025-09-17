sports betsson
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 10:08
Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι είπε ο Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Τότε θα αρχίσει η νέα ευρωπαϊκή Λίγκα…»
Μπάσκετ 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:33

Τι είπε ο Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Τότε θα αρχίσει η νέα ευρωπαϊκή Λίγκα…»

Ο Άνταμ Σίλβερ έδωσε το χρονοδιάγραμμα έναρξης της ευρωπαϊκής Λίγκας που σχεδιάζει το NBA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Spotlight

Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε για την ευρωπαϊκή Λίγκα που σχεδιάζει να δημιουργήσει το ΝΒΑ με τη FIBA και αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει οι δύο πλευρές για την υλοποίηση του πλάνου.

Όπως αποκάλυψε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, σε συνέδριο του Front Office Sports, η νέα διοργάνωση ενδέχεται να ξεκινήσει το 2027 ή το 2028, αν και ακόμη δεν είναι οριστικό. Παράλληλα, ανέφερε πως η περίοδος γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ίσως αποδειχθεί πιο κατάλληλη για την εκκίνηση του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τον Σίλβερ, τόσο ο ίδιος όσο και ο αναπληρωτής κομισάριος Μαρκ Τέιτουμ έχουν πραγματοποιήσει επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους, συλλόγους, επενδυτές και εκπροσώπους των media σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Τι είπε ο Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe:

«Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να διαρκέσει περισσότερο από το 2028», είπε ο Σίλβερ εννοώντας τη διαδικασία δημιουργίας της νέας λίγκας. «Η ευκαιρία είναι τώρα να κάνουμε κάτι τέτοιο». Ο Σίλβερ νωρίτερα φέτος είχε δηλώσει ότι η έναρξη της Λίγκας κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 μπορεί να έχει περισσότερο νόημα.

«Το μπάσκετ είναι πιθανώς το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι ένα τεράστιο άθλημα Νο. 2 στην Ευρώπη πίσω από το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία», είπε ο Άνταμ Σίλβερ για τη νέα Λίγκα.

Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με τη νέα Λίγκα που σχεδιάζει το NBA στην Ευρώπη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει 16 ομάδες, αν και αυτός ο αριθμός ενδέχεται να αλλάξει. Δημοσιεύματα των προηγούμενων μηνών ανέφεραν ότι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι αλλά και η Παρί ενδέχεται να συμπεριληφθούν στο NBA Europe.

Headlines:
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε
Δημοσιογραφία και αλγόριθμοι 17.09.25

Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος, από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στη χρήση των αλγορίθμων στην ενημέρωση μιλά στο in για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους και τα οφέλη και την ανάγκη να μη σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase

Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Κύπελλο, στο σημερινό (17/9, 15.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες εφτά παικτών, που έμειναν στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβος 17.09.25

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού
Νέο μπελάς 17.09.25

Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη - Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».

Σύνταξη
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο