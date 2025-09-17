Τι είπε ο Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Τότε θα αρχίσει η νέα ευρωπαϊκή Λίγκα…»

Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε για την ευρωπαϊκή Λίγκα που σχεδιάζει να δημιουργήσει το ΝΒΑ με τη FIBA και αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει οι δύο πλευρές για την υλοποίηση του πλάνου.

Όπως αποκάλυψε ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, σε συνέδριο του Front Office Sports, η νέα διοργάνωση ενδέχεται να ξεκινήσει το 2027 ή το 2028, αν και ακόμη δεν είναι οριστικό. Παράλληλα, ανέφερε πως η περίοδος γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ίσως αποδειχθεί πιο κατάλληλη για την εκκίνηση του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τον Σίλβερ, τόσο ο ίδιος όσο και ο αναπληρωτής κομισάριος Μαρκ Τέιτουμ έχουν πραγματοποιήσει επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους, συλλόγους, επενδυτές και εκπροσώπους των media σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Τι είπε ο Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe:

«Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να διαρκέσει περισσότερο από το 2028», είπε ο Σίλβερ εννοώντας τη διαδικασία δημιουργίας της νέας λίγκας. «Η ευκαιρία είναι τώρα να κάνουμε κάτι τέτοιο». Ο Σίλβερ νωρίτερα φέτος είχε δηλώσει ότι η έναρξη της Λίγκας κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 μπορεί να έχει περισσότερο νόημα.

«Το μπάσκετ είναι πιθανώς το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι ένα τεράστιο άθλημα Νο. 2 στην Ευρώπη πίσω από το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία», είπε ο Άνταμ Σίλβερ για τη νέα Λίγκα.

Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με τη νέα Λίγκα που σχεδιάζει το NBA στην Ευρώπη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει 16 ομάδες, αν και αυτός ο αριθμός ενδέχεται να αλλάξει. Δημοσιεύματα των προηγούμενων μηνών ανέφεραν ότι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι αλλά και η Παρί ενδέχεται να συμπεριληφθούν στο NBA Europe.