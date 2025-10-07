Ξεκίνησε η pre season στο NBA – Νίκη χωρίς Γιάννη για τους Μπακς (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκίνησαν θετικά την pre season επικρατώντας με 103-93 των Μαϊάμι Χιτ σε ένα ματς στο οποίο έλειψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πρωταγωνιστής για τα «ελάφια» ήταν ο Πιτ Νανς που σημείωσε 15 πόντους.

Για τους Χιτ ξεχώρισαν οι Νόρμαν Πάουελ και Κέλελ Γουέρ που σημείωσαν από 18 πόντους ο καθένας, ενώ οι περισσότεροι βασικοί παίκτες των δύο ομάδων έπαιξαν μονάχα στο πρώτο ημίχρονο.

Στο ξεκίνημα το ματς ήταν ισόπαλο 14-14 με τους Κάιλ Κούζμα και Έι Τζέι Γκριν να σκοράρουν. Οι Μπακς έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +7 (30-23) με τους Κόουλ Άντονι και Ράιαν Ρόλινς να προκαλούν τα πολλά λάθη των φιλοξενούμενων.

Στη δεύτερη περίοδο το Μιλγουόκι δυσκολεύτηκε να βρει σκορ με τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ να κρατάει την ομάδα του «όρθια». Από την άλλη πλευρά, οι Πάουελ και Νίκολα Γιόβιτς πρωταγωνίστησαν για τους Χιτ, που μείωσαν στους δύο στο ημίχρονο (51-49).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι βασικοί έμειναν εκτός ροτέισον και οι Αμίρ Κόφι και Γκάρι Χάρις πήραν χρόνο συμμετοχής παίζοντας πολύ καλά. Οι Χιτ προηγήθηκαν προσωρινά, όμως η τρίτη περίοδος έληξε με 68-71 υπέρ των «ελαφιών».

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Νανς συνέχισε να είναι πολύ καλός και οι Μπακς με ένα επιμέρους 10-2, τελείωσαν το παιχνίδι και πήρα τη νίκη με 93-103.

