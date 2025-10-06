Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω instagram story που έκανε σε αυστηρότατο ύφος, «καυτηρίασε» πρόσφατα δημοσιεύματα για την οικογένειά του και ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει ποτέ ξανά άλλη ανάρτηση στα social media που να αφορά τα τα παιδιά του.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής, γράφοντας σε έναν τόνο που δεν μας είχε συνηθίσει, υπογράμμισε ότι η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα των δικών του επιλογών κι ότι έχει την ευθύνη να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των παιδιών του «…προκειμένου να μεγαλώσουν με αίσθημα αξιοπρέπειας και ασφάλειας».

Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Γιάννης στο μήνυμά του

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».

Και η ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο