Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έχει κάνει όλα στην καριέρα του. Έχει αναδειχθεί MVP του NBA, έχει κατακτήσει τον τίτλο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και εσχάτως κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αφού κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική μας ομάδα.

Το Forbes δημοσίευσε τη νέα του λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, συνυπολογίζοντας τόσο τα αγωνιστικά συμβόλαια όσο και τα έσοδα από χορηγίες, επενδύσεις και προσωπικές συνεργασίες, με τον Γιάννη να κατέχει θέση μέσα στην 20άδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ετήσιες απολαβές περίπου 94 εκατομμύρια δολάρια (13ος στην λίστα), καθώς συνεργάζεται με εταιρείες κολοσσούς, όπως η Nike, η WhatsApp, ενώ είναι μέρος και σε αρκετά πολύ μεγάλα projects και προσωπικές επιχειρήσεις.

Στην πρώτη θέση της λίστας του Forbes βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με net worth 275 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση είναι ο Στεφ Κάρι με 156 εκατομμύρια. Τρίτος είναι ο μποξέρ Τάισον Φιούρι με 146. Τέταρτος είναι ο παίκτης του Ράγκμπι Ντακ Πρέσκοτ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Λιονέλ Μέσι με απολαβές που αγγίζουν τα 135 εκατομμύρια δολάρια.

Forbes: Η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές