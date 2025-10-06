sports betsson
Στους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με το Forbes – Πρώτος ο Ρονάλντο
Μπάσκετ 06 Οκτωβρίου 2025 | 21:55

Στους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με το Forbes – Πρώτος ο Ρονάλντο

Σύμφωνα με το Forbes o Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έχει κάνει όλα στην καριέρα του. Έχει αναδειχθεί MVP του NBA, έχει κατακτήσει τον τίτλο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και εσχάτως κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αφού κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική μας ομάδα.

Το Forbes δημοσίευσε τη νέα του λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, συνυπολογίζοντας τόσο τα αγωνιστικά συμβόλαια όσο και τα έσοδα από χορηγίες, επενδύσεις και προσωπικές συνεργασίες, με τον Γιάννη να κατέχει θέση μέσα στην 20άδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ετήσιες απολαβές περίπου 94 εκατομμύρια δολάρια (13ος στην λίστα), καθώς συνεργάζεται με εταιρείες κολοσσούς, όπως η Nike, η WhatsApp, ενώ είναι μέρος και σε αρκετά πολύ μεγάλα projects και προσωπικές επιχειρήσεις.

Στην πρώτη θέση της λίστας του Forbes βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με net worth 275 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση είναι ο Στεφ Κάρι με 156 εκατομμύρια. Τρίτος είναι ο μποξέρ Τάισον Φιούρι με 146. Τέταρτος είναι ο παίκτης του Ράγκμπι Ντακ Πρέσκοτ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Λιονέλ Μέσι με απολαβές που αγγίζουν τα 135 εκατομμύρια δολάρια.

Forbes: Η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές 

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως τιμώρησε ποδοσφαιριστή της πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για λάθος που έκανε στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης - Θα διπλασιαστεί το ποσό στο επόμενο λάθος!

Σύνταξη
Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα
Μπάσκετ 06.10.25

Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα

Πότε ξεκινά το NBA Europe, πόσες ομάδες θα έχει, ποιο θα είναι το φορμάτ. Ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου έχει τις απαντήσεις…

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Tηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ σημαντική προσθήκη ο Νιλικίνα – Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για Έβανς»
Μπάσκετ 05.10.25

Μπαρτζώκας: «Πολύ σημαντική προσθήκη ο Νιλικίνα – Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για Έβανς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά την αναμέτρηση με το Μαρούσι και αναφέρθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού, στο ντεμπούτο του Νιλικίνα, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα για τον Έβανς.

Σύνταξη
Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών
Μπάσκετ 05.10.25

Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών

Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί και στην Α1 Γυναικών, νικώντας τον Πρωτέα Βούλας 81-56, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος – Η Μάλι πρώτη σκόρερ του ματς (22 π.) για τις γηπεδούχες, στους 16 σταμάτησε η Χριστινάκη.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
