Αντετοκούνμπο: «Ήμουν στο κρεβάτι με τις κουβέρτες μου, έτρεμα και δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την προπόνηση» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον κορονοϊό που τον ταλαιπωρούσε την περασμένη εβδομάδα και επέστρεψε στις προπονήσεις των Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της 13ης σεζόν του στο NBA.

Ο «Greek Freak» εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και έκανε δηλώσεις στην κάμερα των «ελαφιών», μιλώντας για την περιπέτειά του με τον ιό και για τις δυνατότητες της ομάδας τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούμνπο:

«Δεν θα σας πω ψέματα, ήμουν στο κρεβάτι μου με τις κουβέρτες μου και έτρεμα και για μερικές ημέρες δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την προπόνηση. Αλλά σήμερα είδα το βίντεο και βλέπω τις δυνατότητες που έχει η ομάδα.

Μπορούμε να παίξουμε γρήγορα, είμαστε καλοί αθλητές και απλά πρέπει να μεταφέρουμε καλά την μπάλα. Η μπάλα δεν πρέπει να κολλάει. Αν η μπάλα αρχίσει να κολλάει τότε δεν θα είμαστε τόσο καλοί. Έχουμε πολύ σουτ και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσηλωμένοι αμυντικά. Πρέπει να είμαστε σαν ‘κόλλα’. Αν είμαστε ενωμένοι, θα είμαστε καλοί».