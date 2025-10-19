Ποια ομάδα εγκαταλείπει τη Euroleague λόγω του NBA Europe
Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague εξαιτίας του NBA Europe – Ποια ομάδα αποφάσισε να εγκαταλείψει τη διοργάνωση για να παίξει αρχικά στο BCL…
Ο διαχωρισμός του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται πως θα συνεχιστεί, καθώς ομάδα της Euroleague με συμβόλαιο αποφάσισε να εγκαταλείψει τη διοργάνωση με… φόντο το NBA Europe και την τεράστια προοπτική που θα φέρει η νέα λίγκα.
Αυτή η ομάδα είναι η Βιλερμπάν, που εδώ και χρόνια είναι στη Euroleague, όπως και φέτος φυσικά, όμως η διοίκηση της και συγκεκριμένα ο Τόνι Πάρκερ, που επί χρόνια αγωνιζόταν στους Σαν Αντόνιο Σπερς, αποφάσισε να πάρει τον σύλλογο από τη Euroleague.
Το δημοσίευμα που αναφέρεται στη Βιλερμπάν και την αποχώρηση από τη Euroleague
Όπως αναφέρει η «Le Progres», η διοίκηση της ASVEL ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη διοργάνωση μετά την τρέχουσα περίοδο, με στόχο και θα μετακομίσει αρχικά στο BCL, με στόχο να ενταχθεί στο φιλόδοξο πρότζεκτ του ΝΒΑ Europe, το οποίο θα αρχίσει όπως λέγεται από το 2027/28.
Με σύνδεσμο τον Γάλλο θρύλο του ΝΒΑ, που είναι και ο ιδιοκτήτης της, η Βιλερμπάν θεωρεί ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί άλλο στην Euroleague, έχοντας κάθε χρόνο οικονομικές απώλειες παρά το αρκετά περιορισμένο μπάτζετ της. Ο Γάλλος άλλοτε μεγάλος άσος των Σπερς φέρεται να έχει εγγυήσεις πως η ASVEL θα λάβει μια από τις 12 σταθερές θέσεις του NBA Europe.
Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη Μπαρτσελόνα και Ρεάλ δεν έχουν υπογράψει με την Ευρωλίγκα για να συνεχίσουν να είναι μέλη της έχοντας αμφότερες στον ορίζοντα την προοπτική του NBA Europe, το οποίο στοχεύει και σε άλλες μεγάλες αγορές.
