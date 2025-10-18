Ο Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής της Euroleague
Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο MVP της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, με το δεύτερο, ήδη, φετινό του βραβείο.
Ο Σάσα Βεζένκοφ πρωταγωνίστησε στην επική ανατροπή και νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι (94-95) και αναδείχθηκε δικαίως ο MVP της 5ης αγωνιστικής στη Euroleague.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 29:54, ενώ MVP είχε αναδειχθεί και την 3η αγωνιστική, χάρη στη σπουδαία εμφάνισή του απέναντι στη Dubai BC (25 πόντοι, 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 35 PIR σε 23:31).
Κυνηγάει την ιστορική πρωτιά
Ο Βεζένκοφ έφτασε τα 16 βραβεία MVP αγωνιστικής σε 271 συμμετοχές, με αποτέλεσμα να πιάσει τον Νάντο ντε Κόλο που έχει επίσης 16 βραβεία σε 331 συμμετοχές. Πρώτος είναι ο Σέιν Λάρκιν με 19 βραβεία MVP αγωνιστικής σε 252 αγώνες.
