Βαθμολογία: Πρώτος στην Euroleague ο Παναθηναϊκός
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη.
Με 2/2 ολοκλήρωσε τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague ο Παναθηναϊκός, καθώς μετά από την νίκη επί της Βιλερμπάν (91-85), επικράτησε της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (95-81), για την 5η αγωνιστική της regular season της διοργάνωσης.
Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-1 πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00), ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης υποχώρησε στο 2-3.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague:
Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα 83-78
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 78-89
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 88-73
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 90-75
Μονακό – Βαλένθια 90-84
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 83-90
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89
Μπασκόνια – Παρτίζαν 79-91
Η βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 4-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
- Μονακό 3-2
- Παρί 3-2
- Ζαλγκίρις 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ρεάλ 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Ντουμπάι 3-2
- Παρτιζάν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτε 2-3
- Βαλένθια 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Λιόν 1-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
- Μπασκόνια 0-5
Επόμενη (6η) αγωνιστική:
Τετάρτη 22/10
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης
Πέμπτη 23/10
20:30 Βιλερμπάν-Ντουμπάι
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια
Παρασκευή 24/10
20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
21:30 Παρτίζαν-Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός
