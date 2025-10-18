Βαθμολογία: Πρώτος στην Euroleague ο Παναθηναϊκός

Με 2/2 ολοκλήρωσε τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague ο Παναθηναϊκός, καθώς μετά από την νίκη επί της Βιλερμπάν (91-85), επικράτησε της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (95-81), για την 5η αγωνιστική της regular season της διοργάνωσης.

Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-1 πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00), ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης υποχώρησε στο 2-3.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague:

Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα 83-78

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 78-89

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 88-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 90-75

Μονακό – Βαλένθια 90-84

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 83-90

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89

Μπασκόνια – Παρτίζαν 79-91

Η βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 4-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1 Μονακό 3-2 Παρί 3-2 Ζαλγκίρις 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Ρεάλ 3-2 Ολυμπιακός 3-2 Ερυθρός Αστέρας 3-2 Ντουμπάι 3-2 Παρτιζάν 3-2 Βίρτους Μπολόνια 3-2 Αρμάνι Μιλάνο 2-3 Φενέρμπαχτε 2-3 Βαλένθια 2-3 Αναντολού Εφές 2-3 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Λιόν 1-4 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4 Μπασκόνια 0-5

Επόμενη (6η) αγωνιστική:

Τετάρτη 22/10

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Ντουμπάι

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Παρτίζαν-Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός