Ήταν αφεντικό στην Πόλη ο Παναθηναϊκός! Με φοβερό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ οι «πράσινοι» επικράτησαν κατά κράτος της Αναντολού Εφές (95-81), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Έπιασε κορυφή το «τριφύλλι» (4-1), έπεσαν στο 2-3 οι Τούρκοι. Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό οι Τσέντι Οσμάν, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τζέριαν Γκραντ. 12 ασίστ ο εξαιρετικός Κώστας Σλούκας, θετικός και ο Ρισόν Χολμς με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση με πολύ καλό ρυθμό επιθετικά και με εντυπωσιακή ευστοχία. Γι’ αυτό και το σκορ στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν υψηλό. Η Εφές είχε το προβάδισμα από την αρχή, αλλά ο Παναθηναϊκός ακολουθούσε συνέχεια. Το ματς πήγαινε πόντο-πόντο με τον Σέιν Λάρκιν να το… ξεκολλάει για λίγο (17-12).

Ωστόσο, το «τριφύλλι» μετά το πεντάλεπτο… σκλήρυνε κάπως την άμυνά του, με συνέπεια ο Κώστας Σλούκας να δώσει το πρώτο «πράσινο» προβάδισμα με τρίποντο, τρία λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (18-19). Ο Τζόουνς έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχου (21-19), αλλά το καλάθι και φάουλ του Τσέντι Οσμάν έκλεισε την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 21-22 υπέρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Οι γηπεδούχοι είχαν και την άτυχη στιγμή με τον τραυματισμό του Οσμάνι στον ώμο στο α’ δεκάλεπτο, φεύγοντας κατευθείαν για τα αποδυτήρια.

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε σωστά το παιχνίδι σε άμυνα-επίθεση και κατάφερε για πρώτη φορά να αποκτήσει υπεροχή και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Οσμάν με τρίποντο διαμόρφωσε το 23-30, ο Λόιντ μείωσε σε 26-30 και σε εκείνο το σημείο ήταν που όλοι «πάγωσαν» με τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη. Ο Έλληνας ψηλός προσγειώθηκε με τον χειρότερο τρόπο στο παρκέ και αποχώρησε μετά από πέντε λεπτά με φορείο και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα.

Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια, με Σορτς, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν και Σλούκα ανέβασε ξανά τη διαφορά (29-36) και παρά το τρίποντο του Βάιλερ-Μπαμπ (32-36) οι «πράσινοι» το πήγαν στους οκτώ με τον εκπληκτικό Γιούρτσεβεν (32-40). Λάρκιν, Κορντινιέ και Μπομπουά, όμως, έδωσαν το δικαίωμα στην Εφές να κάνει ένα εξαιρετικό κλείσιμο ημιχρόνου και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το σκορ στο 42-43.

Στο τρίτο δεκάλεπτο έγιναν κάτι παραπάνω από εμφανείς οι απουσίες των Παπαγιάννη, Οσμάνι που τραυματίστηκαν στις αρχές του ματς και ο Παναθηναϊκός έβαλε κυριολεκτικά την Εφές στα καλάθια, με ωραίο μπάσκετ. Τελευταίο προβάδισμα της Εφές ήταν στο 21′ με το 44-43 του Λάρκιν.

Οσμάν, Χουάντσο, Χολμς και Γκραντ έκαναν το 49-57, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει το σερί του και τους Χουάντσο, Χολμς να ευστοχούν για το 52-67. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» στο +17 (52-69).

Ο Οσμάν με τρίποντο αύξησε τη διαφορά στους 20 πόντους, ενώ η μέγιστη έφτασε στους 21 (52-73) με βολή του Σλούκα. Η Εφές δοκίμασε να κάνει την τελευταία αντεπίθεσή της με σερί τρίποντα των Ντοζίερ και Λάρκιν, αλλά το καλύτερο που κατάφερε ήταν να το φτάσει μέχρι τους δώδεκα πόντους (61-73). Ο Παναθηναϊκός ήταν ψύχραιμος, εύστοχος και έφτασε δίκαια στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95

Αναντολού Εφές (Κοκόσκοβ): Λάρκιν 18 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Μπομπουά 3 (1), Χαζέρ, Λόιντ 13 (1), Γουάιλερ-Μπαμπ 5 (1/4 τρίποντα), Παπαγιάννης 4 (3 ριμπάουντ), Κορντινιέ 5, Σμιτς 7 (1/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντόζιερ 15 (3/4 τρίποντα), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 4, Τζόουνς 4 (6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 7 (3 ασίστ), Καλαϊτζάκης 3 (0/3 τρίποντα), Όσμαν 29 (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Χολμς 10 (7 ριμπάουντ), Σλούκας 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 11 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 4 (2 ασίστ, 4 λάθη), Τολιόπουλος, Ερναγκόμεθ 9 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 15 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)