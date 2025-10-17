Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...
Ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο του αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκό όπως φαίνεται στο γόνατο, σοβαρά. Ο Έλληνας σέντερ αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας και άπαντες στο γήπεδο να έχουν «παγώσει»…
Συγκεκριμένα, περίπου στα μισά της δεύτερης περιόδου ο Παπαγιάννης σηκώθηκε να καρφώσει όμως προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο.
Ο Έλληνας σέντερ έμεινε στο παρκέ χωρίς να μπορεί να σηκωθεί δείχνοντας να υποφέρει, με τους παίκτες των δύο ομάδων να μαζεύονται γύρω του προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Άμεσα «πάνω του έπεσε» το ιατρικό τιμ της Εφές προκειμένου να του δώσει τις πρώτες βοήθειες (του έδεσαν το γόνατο), ενώ λίγο αργότερα ο 27χρονος καλαθοσφαιριστής μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου πάνω σε ειδικό καροτσάκι.
Ο Παπαγιάννης έδειχνε σοκαρισμένος και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ξεσπώντας σε λυγμούς…
Κατά την αποχώρησή του οι οπαδοί της Εφές τον χειροκρότησαν θερμά.
Δείτε παρακάτω βίντεο από τον τραυματισμό του Παπαγιάννη και την αποχώρησή του από το παρκέ
Georgios Papagiannis’in sakatlık yaşadığı pozisyon 😞
— Euroleague Time (@euroleague_time) October 17, 2025
Çok talihsiz. Önce Ercan, şimdi Papagiannis 😕 pic.twitter.com/8t0H12m2DJ
— Okan Barlan (@okibarlan) October 17, 2025
Georgios Papagiannis’in sakatlığı sonrası tepkiler 😔 pic.twitter.com/DIokO5ZP5H
— Euroleague Time (@euroleague_time) October 17, 2025
