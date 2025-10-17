Ρεκόρ πόντων ο Οσμάν στη Euroleague και πάλι σε παιχνίδι κόντρα στην Εφές
Ο Όσμαν έσπασε το ρεκόρ πόντων του στην Euroleague και πάλι σε παιχνίδι κόντρα στην Αναντολού Εφές.
Ο Παναθηναϊκός έκανε παρέλαση στην έδρα της Αναντολού Εφές την οποία νίκησε με 95-81 με τον Τσεντί Οσμάν να κάνει πράματα και θαύματα στο παρκέ για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Ο Τούρκος φόργουορντ πέτυχε 29 πόντους (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές σε 33:35 λεπτά συμμετοχής) και υπέγραψε την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη των πράσινων μέσα στην έδρα της πρώην ομάδας του. Ο Οσμάν με τη συγκομιδή πόντων που είχε έκανε νέο ρεκόρ καριέρας στη Euroleague.
Μάλιστα το εντυπωσιακό με τον Οσμάν είναι πως και το προηγούμενο ρεκόρ καριέρας του το είχε κάνει απέναντι στην Εφές στο Game 5 των περσινών playoffs (στις 6 Μαΐου του 2025) είχε 28 πόντους και είχε στείλει την ομάδα του στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.
Μετά το ματς ο Τούρκος παίκτης του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του ανέφερε πως είναι ένα ματς παράδειγμα για το πως πρέπει να παίζει η ομάδα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Οσμάν:
«Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια επιτυχημένη διπλή εβδομάδα για εμάς. Παίζαμε σήμερα με μια ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές. Ολοι συνέβαλαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το σημερινό ματς του πως πρέπει να παίζουμε.
«Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Eurobasket , ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν. Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη.
Ήμασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα», δήλωσε ο Τούρκος φόργουορντ.
