sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17 Οκτωβρίου 2025 | 20:37

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Spotlight

Η εμπόλεμη κατάσταση που υφίσταται την τελευταία διετία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τη Euroleague, με τη Χάποελ και τη Μακάμπι να μην αγωνίζονται στο Τελ Αβίβ, αλλά σε Βουλγαρία και Σερβία, αντίστοιχα.

Παράλληλα, η όλη κατάσταση έχει προξενήσει προβλήματα και σε άλλες ομάδες όπως έγινε πχ στο παιχνίδι της Χάποελ με τη Βαλένθια, όπου οι «νυχτερίδες» έπαιξαν εντός έδρας χωρίς θεατές για λόγους ασφαλείας.

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται προσπάθεια ανακωχής από τις δύο πλευρές, χωρίς ωστόσο κανείς να είναι απολύτως σίγουρος αν και πόσο θα διαρκέσει. Παρότι η κατάσταση παραμένει ρευστή στη Γάζα, οι Ισραηλινές ομάδες μοιάζουν αποφασισμένες να επιστρέψουν στη… βάση τους και να δίνουν τα παιχνίδια κανονικά στο Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ισπανός, Χουάν Κάρλος Βιγένα, Μακάμπι και Χάποελ κατέθεσαν επίσημα γραπτό αίτημα στη Euroleague για την επιστροφή τους. Με την επιστολή να προσυπογράφει και η Χάποελ Ιερουσαλήμ που αγωνίζεται στο EuroCup.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από τη διοργανώτρια αρχή. Ωστόσο θα πρέπει να παρθεί μια απόφαση σύντομα για να γνωρίζουν όλες οι ομάδες τι ακριβώς να περιμένουν ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους στη λίγκα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Ποντοπόρος
ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Euroleague 17.10.25

Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.

Σύνταξη
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»
Μπράβο! 17.10.25

Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλά, να εργαλειοποιεί την τηλεόραση για να διδάξει αξίες, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για μικρά και κυρίως μεγάλα (κάπως φοβικά;) παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση

Στο χειρουργείο οδηγείται ο νεαρός μέσος καθώς στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Στο πλευρό του η ΠΑΕ Άρης: «Θα βγει νικητής στη μάχη που θα δώσει»

Σύνταξη
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα
Trash 17.10.25

Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα

Το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, «Άμεση Δημοκρατία», μοιάζει λιγότερο με μια πραγματική προσπάθεια αλλαγής και περισσότερο με μια φαντασίωση τεχνολογικής και θεατρικής πολιτικής.

Σύνταξη
Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Κομπανί και ο πεινασμένος Χάρι Κέιν

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί δεν διεκδικεί να εύσημα για τον καταπληκτικό Χάρι Κέιν και παράλληλα …έδειξε το μυστικό του Αγγλου επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;
Ελλάδα 17.10.25

Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;

Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου και ο συμβολαιογράφος, Ιωάννης Κόνσουλας, εξηγούν στο Live News εάν μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε το 68χρονος

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο