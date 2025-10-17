«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.
Η εμπόλεμη κατάσταση που υφίσταται την τελευταία διετία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τη Euroleague, με τη Χάποελ και τη Μακάμπι να μην αγωνίζονται στο Τελ Αβίβ, αλλά σε Βουλγαρία και Σερβία, αντίστοιχα.
Παράλληλα, η όλη κατάσταση έχει προξενήσει προβλήματα και σε άλλες ομάδες όπως έγινε πχ στο παιχνίδι της Χάποελ με τη Βαλένθια, όπου οι «νυχτερίδες» έπαιξαν εντός έδρας χωρίς θεατές για λόγους ασφαλείας.
Τις τελευταίες ημέρες γίνεται προσπάθεια ανακωχής από τις δύο πλευρές, χωρίς ωστόσο κανείς να είναι απολύτως σίγουρος αν και πόσο θα διαρκέσει. Παρότι η κατάσταση παραμένει ρευστή στη Γάζα, οι Ισραηλινές ομάδες μοιάζουν αποφασισμένες να επιστρέψουν στη… βάση τους και να δίνουν τα παιχνίδια κανονικά στο Τελ Αβίβ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ισπανός, Χουάν Κάρλος Βιγένα, Μακάμπι και Χάποελ κατέθεσαν επίσημα γραπτό αίτημα στη Euroleague για την επιστροφή τους. Με την επιστολή να προσυπογράφει και η Χάποελ Ιερουσαλήμ που αγωνίζεται στο EuroCup.
EXCLUSIVA: Maccabi y el Hapoel solicitan por escrito volver a jugar sus partidos de Euroliga como local en Israel https://t.co/4kmeihh2Cq vía @lasprovincias
— Juan Carlos Villena (@juancvillena) October 17, 2025
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από τη διοργανώτρια αρχή. Ωστόσο θα πρέπει να παρθεί μια απόφαση σύντομα για να γνωρίζουν όλες οι ομάδες τι ακριβώς να περιμένουν ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους στη λίγκα.
