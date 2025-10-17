Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (pic)

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή και επικράτησε εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με 95-94, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, να πικάρει τη μεγάλη του αντίπαλο μέσα από τα social media.

Με μόλις μία λέξη στα… greeklish, αμέσως μετά το χαμένο σουτ του Λόνι Γουόκερ στο φινάλε του αγώνα, ο Γιανάι ουσιαστικά πανηγύρισε την ανατροπή των Πειραιωτών.

Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά την ήττα της Μακάμπι

Kalispera — Ofer (@OferYannay) October 16, 2025

«Kalispera», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», ο Γιανάι, δευτερόλεπτα μετά την τελευταία χαμένη επίθεση της Μακάμπι, που σφράγισε την ήττα της μεγάλης αντιπάλου της Χάποελ.